Trịnh Mỹ Anh phản ứng sau khi bị thay thế ở Miss Earth

Trịnh Mỹ Anh vừa nhận danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026 sau đêm chung kết tối 2/10. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó, người đẹp sinh năm 2003 bị tổ chức Miss Earth thay thế khỏi danh hiệu Miss Earth Water 2025 vì tham gia cuộc thi mới khi nhiệm kỳ quốc tế chưa kết thúc.

Sáng 3/10, tổ chức Miss Earth thông báo người đẹp Nathalie Briones đến từ Chile được bổ nhiệm giữ danh hiệu Miss Earth Water 2025, vị trí trước đó thuộc về Trịnh Mỹ Anh. Việc ban tổ chức Miss Earth công bố người thay thế ngay sau chung kết Miss Universe Vietnam 2026 khiến khán giả hiểu rằng Mỹ Anh không còn giữ danh hiệu quốc tế này.

Danh hiệu Miss Earth Water 2025 của Trịnh Mỹ Anh đã bị thay thế.

Trước diễn biến trên, Trịnh Mỹ Anh đã có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân. Người đẹp cập nhật danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026, đồng thời gỡ bỏ danh hiệu Miss Earth Water 2025 khỏi phần thông tin giới thiệu. Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu sắc đẹp.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, nhiều khán giả bàn luận rôm rả về cách Trịnh Mỹ Anh phản ứng trước sự việc. Một số ý kiến chú ý đến việc người đẹp lập tức cập nhật danh hiệu mới sau khi kết thúc hành trình tại Miss Universe Vietnam, trong khi danh hiệu Miss Earth Water 2025 không còn xuất hiện trên trang cá nhân. Hiện Trịnh Mỹ Anh chưa đưa ra phát ngôn riêng giải thích về quyết định của tổ chức Miss Earth.

Trịnh Mỹ Anh thay ảnh đại diện trên trang cá nhân và gỡ bỏ danh hiệu Miss Earth Water 2025.

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, quê Hà Nội, sở hữu chiều cao 1,75 m. Trước khi có được danh hiệu quốc tế, người đẹp từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc trong nước. Cô từng vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022 và tham gia Miss Grand Vietnam 2024.

Đến năm 2025, Mỹ Anh tiếp tục thử sức tại Miss Earth Vietnam và giành danh hiệu Á hậu 3, qua đó được trao cơ hội đại diện Việt Nam tham dự Miss Earth 2025 tại Philippines. Tại cuộc thi này, người đẹp gây chú ý nhờ ngoại hình nổi bật, khả năng trình diễn và giao tiếp tiếng Anh. Kết quả, cô lọt vào nhóm danh hiệu cao nhất và giành Miss Earth Water 2025 trong đêm chung kết.

Danh hiệu Miss Earth Water giúp Trịnh Mỹ Anh ghi dấu ấn trên đấu trường quốc tế và trở thành một trong những đại diện Việt Nam được chú ý tại mùa giải năm đó. Trong thời gian đương nhiệm, cô tiếp tục tham gia một số hoạt động liên quan đến danh hiệu.

Năm 2026, Mỹ Anh bất ngờ ghi danh Miss Universe Vietnam. Quyết định này nhận được sự quan tâm bởi thời điểm tham gia, cô vẫn đang sở hữu danh hiệu Miss Earth Water 2025. Sau hành trình tại cuộc thi, người đẹp giành ngôi Á hậu 1 trong đêm chung kết tối 2/10.

Chỉ một ngày sau khi nhận danh hiệu Á hậu 1, Mỹ Anh mất danh hiệu Miss Earth Water 2025. Hiện người đẹp tiếp tục được chú ý với danh hiệu mới tại Miss Universe Vietnam, trong khi vị trí Miss Earth Water 2025 đã được trao cho Nathalie Briones của Chile.