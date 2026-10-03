Trịnh Mỹ Anh bị Miss Earth tước danh hiệu?

Sáng 3/10, trên Fanpage chính thức, BTC Miss Earth thông báo bổ nhiệm Nathalie Briones từ Chile đảm nhận danh hiệu Miss Earth Water 2025. Điều này khiến công chúng xôn xao bởi trước đó, Trịnh Mỹ Anh đảm nhận vị trí này.

Trong bài đăng, BTC Miss Earth thông báo về cương vị mới của Nathalie Briones: “Khi cô ấy nhận lấy danh hiệu có ý nghĩa này, Nathalie sẽ tiếp tục hành động, truyền cảm hứng cho các cộng đồng để bảo vệ nguồn nước quý giá của chúng ta và biến nhận thức về môi trường thành hành động có ý nghĩa. Chúng tôi mong chờ được thấy Nathalie sử dụng tiếng nói, đam mê và mục đích của mình để tạo ra sự khác biệt trong việc duy trì sự bền vững của nguồn nước”.

Khán giả nghi vấn Trịnh Mỹ Anh bị tước danh hiệu Miss Earth Water sau khi trở thành Á hậu 1 ở Miss Universe Vietnam 2026. Ảnh: FBNV.

“Chúc mừng và mong rằng ngôi vị của cô ấy sẽ truyền cảm hứng và giúp tạo ra một Trái Đất khỏe mạnh, bền vững hơn cho các thế hệ tới. Gia đình Miss Earth thật may mắn khi có cô ấy”, bài đăng tiếp tục.

Nội dung bài đăng không nhắc tới trường hợp của Trịnh Mỹ Anh. Tuy nhiên, việc BTC bất ngờ thông báo Nathalie Briones đảm nhận cương vị Miss Earth Water 2025 ngay sau khi Trịnh Mỹ Anh đạt danh hiệu Á hậu 1 ở Miss Universe Vietnam 2026 khiến công chúng băn khoăn. Nhiều khán giả thắc mắc phải chăng Trịnh Mỹ Anh đã bị Miss Earth tước danh hiệu.

Trịnh Mỹ Anh tham gia Miss Earth hồi giữa năm 2025 ở Philippines. Sau đó, cô giành danh hiệu Miss Earth Water. Miss Earth 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 12. Do đó, khi tham gia Miss Universe Vietnam 2026, Trịnh Mỹ Anh vẫn đang trong nhiệm kỳ Miss Earth.

Hiện, Á hậu chưa lên tiếng về thông tin bị BTC Miss Earth tước danh hiệu.

Với đêm chung kết Miss Universe Vietnam 2026 diễn ra tối 2/10, Trịnh Mỹ Anh nhận danh hiệu Á hậu 1. Ở phần ứng xử, cô nhận câu hỏi: “Một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp nhưng vẫn lựa chọn dành phần lớn thời gian cho gia đình. Một người khác có thể lựa chọn sự nghiệp, không kết hôn. Theo bạn, xã hội nên đánh giá thành công của phụ nữ dựa trên điều gì?”.

Trịnh Mỹ Anh trả lời thành công lớn nhất của một người phụ nữ là khi họ có thể tự lựa chọn cuộc sống mình mong muốn, đồng thời cảm thấy mỗi ngày thức dậy đều là một niềm vui thay vì áp lực phải cân bằng giữa nhiều vai trò.

“Sự nghiệp và gia đình đều quan trọng, nhưng sẽ luôn có những ưu tiên khác nhau trong từng thời điểm”, cô nói.

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, tại Hà Nội. Cô theo học Đại học Thương mại Hà Nội và thành thạo tiếng Anh (IELTS 7.0). Người đẹp cao 1,75 m với số đo 85-64-95. Cô giành ngôi vị Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025.