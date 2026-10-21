Trình Hội nghị Trung ương 5 chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội mới

Quốc hội Khóa XVI

Chiều 21/10, theo nghị trình, Quốc hội thảo luận tại tổ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH).

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: VGP

Luật BHXH sẽ có sự thay đổi toàn diện

Phát biểu tại tổ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ đang xây dựng đề án báo cáo Bộ Chính trị và trình Hội nghị Trung ương 5 Đề án ban hành một nghị quyết mới về chính sách tiền lương và BHXH để thay thế Nghị quyết số 27 và 28 của Trung ương khóa XII.

“Khi có nghị quyết mới của Trung ương, Luật BHXH gần như sẽ thay đổi toàn bộ”, Phó Thủ tướng nói.

Một định hướng quan trọng được Phó Thủ tướng nhấn mạnh là tập trung rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

“Chính phủ linh hoạt, chủ động giải quyết những vấn đề xuất phát từ thực tiễn hoặc những khó khăn, vướng mắc, nhằm khơi thông tất cả nguồn lực cho sự phát triển”, theo Phó Thủ tướng.

Bà cũng nhìn nhận rằng khi thẩm quyền của Chính phủ được nâng lên, trách nhiệm đi kèm cũng rất nặng nề. Do đó, cơ quan chức năng phải hết sức khẩn trương hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành ngay sau khi luật được Quốc hội thông qua.

Về định hướng dài hạn, Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi là mở rộng diện bao phủ nhằm thực hiện nguyên tắc vừa thúc đẩy thị trường lao động, vừa bảo đảm nâng tỷ lệ bao phủ BHXH toàn dân.

Cụ thể, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 phải bảo đảm bao phủ BHXH toàn dân. Đáng chú ý, dù kế hoạch giao đến năm 2026 là đạt 95%, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, chỉ tiêu này đã đạt gần 96%.

Lấy sự an toàn, bền vững của quỹ làm gốc

Cũng tại phiên thảo luận, một nội dung nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu Quốc hội là quy định tại Điều 122 về nguyên tắc bổ sung đầu tư tiền gửi tại các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước và doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ, cũng như các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn doanh nghiệp nhà nước trên 50% vốn điều lệ.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định Chính phủ đã thảo luận rất kỹ lưỡng và thống nhất lấy mục tiêu bảo đảm an toàn, bền vững, hiệu quả làm gốc, đồng thời phải bảo đảm nguồn chi trả đúng hạn theo yêu cầu về quyền lợi an sinh lâu dài cho người dân.

Các tiêu chí, điều kiện và cách thức thực hiện cụ thể sẽ được Chính phủ quy định chặt chẽ nhằm kiểm soát rủi ro, bảo đảm sử dụng quỹ đúng mục tiêu.

“Quản lý chặt chẽ nội dung này vừa bảo toàn được nguồn tiền bảo hiểm của người dân, vừa có thể tăng trưởng được quỹ. Từ nguồn quỹ tăng trưởng này, chúng ta lại sử dụng rất hiệu quả để tiếp tục hỗ trợ cho các chính sách an sinh xã hội”, Phó Thủ tướng nói.

Theo Tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật trình Quốc hội tại kỳ họp lần này bước đầu chỉ sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ, chính sách. Việc điều chỉnh nhằm bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và tạo cơ sở pháp lý đồng bộ cho các cơ quan trong quá trình triển khai thực hiện.

Đáng chú ý, để đảm bảo có lộ trình mở rộng độ bao phủ của chính sách BHXH phù hợp, khả thi đối với nhóm đối tượng người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số, dự thảo Luật quy định theo hướng Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người làm việc không có quan hệ lao động, người làm việc trên nền tảng số có việc làm, thu nhập ổn định, thường xuyên trên cơ sở đề xuất của Chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ.