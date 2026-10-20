Trịnh Gia Dĩnh lộ diện với hình ảnh đời thường ở tuổi 57

Trịnh Gia Dĩnh là nam diễn viên Hong Kong (Trung Quốc) được đông đảo khán giả biết đến qua các bộ phim truyền hình nổi tiếng, đặc biệt là vai Bát gia trong Bộ Bộ Kinh Tâm. Ở tuổi 57, nam diễn viên hiện dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc 3 con trai bên cạnh việc chờ đợi những dự án diễn xuất phù hợp.

Mới đây, hình ảnh Trịnh Gia Dĩnh đi mua cơm tại một quán ăn bình dân ở Hong Kong bất ngờ thu hút sự chú ý. Một thực khách chia sẻ khoảnh khắc tình cờ gặp nam diễn viên tại quán cơm. Trong ảnh, anh cầm ví, đứng trước quầy gọi món, đưa phiếu cho nhân viên và vui vẻ trò chuyện với người bán hàng.

Hình ảnh đời thường của Trịnh Gia Dĩnh. (Ảnh từ Sohu)

Người đăng bài cho biết ban đầu chỉ đến quán dùng bữa như thường lệ. Khi nhìn thấy Trịnh Gia Dĩnh, người này mất vài giây mới nhận ra nam diễn viên từng đóng vai Bát gia trong Bộ Bộ Kinh Tâm. Vì không muốn làm phiền thần tượng, người này chỉ đứng từ xa quan sát, sau đó chia sẻ khoảnh khắc gặp nam diễn viên đình đám lên mạng xã hội.

Hình ảnh đời thường của Trịnh Gia Dĩnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Nhiều người nhận xét nam diễn viên gần gũi, thân thiện, không có khoảng cách của một ngôi sao nổi tiếng. Một số khán giả cũng tò mò về món ăn mà anh lựa chọn. Theo người đăng bài tiết lộ, Trịnh Gia Dĩnh mua mang về món thịt kho cải muối.

Đây không phải lần đầu nam diễn viên được bắt gặp trong những khoảnh khắc đời thường. Những năm gần đây, anh thường được người dân Hong Kong nhìn thấy khi đưa đón các con đi học hoặc dành thời gian bên gia đình.

Tháng 5 vừa qua, một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh chụp cùng Trịnh Gia Dĩnh khi tình cờ gặp anh trên đường đón con tan học. Nam diễn viên mặc trang phục giản dị, vui vẻ đồng ý chụp ảnh và trò chuyện với người hâm mộ. Bên dưới bài đăng, một số phụ huynh cho biết họ cũng thường xuyên nhìn thấy anh đưa đón các con. Bà xã Trần Khải Lâm còn để lại lời khen chồng là người cha tuyệt vời.

Trịnh Gia Dĩnh được nhận xét có tính cách hòa đồng, gần gũi với khán giả.

Trịnh Gia Dĩnh kết hôn với Trần Khải Lâm vào năm 2018. Cặp đôi hiện có 3 con trai. Dù từng là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, nam diễn viên hiện chủ động dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc và giáo dục các con.

Trong gia đình, Trần Khải Lâm phụ trách việc học tiếng Anh, còn Trịnh Gia Dĩnh chủ yếu kèm các môn bằng tiếng Trung. Anh cho biết việc nuôi dạy ba con đòi hỏi sự kiên nhẫn, đồng thời nhấn mạnh cha mẹ cần có trách nhiệm với lựa chọn sinh con của mình.

Trịnh Gia Dĩnh hiện có hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Trần Khải Lâm. (Ảnh từ Sohu)

Trịnh Gia Dĩnh sinh năm 1969, là nam diễn viên kiêm ca sĩ nổi tiếng người Hong Kong (Trung Quốc). Anh từng có thời gian sinh sống tại Mỹ trước khi trở về Hong Kong phát triển sự nghiệp nghệ thuật. Trịnh Gia Dĩnh được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Bộ Bộ Kinh Tâm, Cung Tâm Kế, Cửu Giang Thập Nhị Phường và Thiên Nhãn.

Đặc biệt, vai Bát gia trong Bộ Bộ Kinh Tâm giúp tên tuổi anh được đông đảo khán giả châu Á yêu mến. Trong sự nghiệp, nam diễn viên từng giành nhiều giải thưởng truyền hình tại Hong Kong, trong đó có danh hiệu Thị đế TVB. Năm 2018, anh kết hôn với Trần Khải Lâm, Hoa hậu Hong Kong 2013. Cặp đôi hiện có ba con trai và thường chia sẻ những khoảnh khắc gia đình trên mạng xã hội.