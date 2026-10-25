Trình diễn và trải nghiệm di sản văn hóa tại di tích tháp Đôi

Đây là hoạt động nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, đồng thời hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Trong khuôn khổ chương trình, công chúng được thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật đặc sắc gắn với lịch sử và bản sắc văn hóa địa phương.

Mở đầu là tiết mục trống trận Tây Sơn kết hợp múa cờ hội do Đội nhạc võ Bảo tàng Quang Trung biểu diễn. Tiếp đó, các võ sinh Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định giới thiệu những bài võ đặc sắc như: Nạp mã môn cương, Chấn thiên cung, Lôi long đao, Song phượng kiếm và Đao lăn khiên ... trên nền nhạc trống trận Tây Sơn hào hùng.

Tiết mục trống trận Tây Sơn kết hợp múa cờ hội. Ảnh: Ngọc Nhuận

Biểu diễn võ cổ truyền Bình Định trên nền nhạc trống trận Tây Sơn hào hùng. Ảnh: Ngọc Nhuận

Chương trình còn có sự góp mặt của đoàn nghệ nhân Chăm H’roi xã Vân Canh trình diễn giới thiệu nghệ thuật dân gian của đồng bào Chăm H’roi với tiếng trống K’toang đối đáp “Gọi bạn”, dân ca “Chị em mình đi bắt cá” và hòa tấu bài chiêng cổ “Cầu mùa” gắn với điệu xoang uyển chuyển thể hiện ước vọng về mùa màng tươi tốt, cuộc sống bình yên, no đủ.

Đoàn nghệ nhân Chăm H’roi xã Vân Canh trình diễn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Bên cạnh đó, ban nhạc dân tộc Hương Quê trình diễn hòa tấu nhạc cụ dân tộc các bài “Tứ quý - Lý ngựa ô”, hát dân ca Liên khu V với các bài Lý vãi chài, Lý thượng du, Lý ngựa ô...

Hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngoài các hoạt động trình diễn, công chúng còn có dịp giao lưu với các nghệ nhân hóa trang, phục trang và biểu diễn hát bội Bình Định; trải nghiệm vẽ mặt nạ hát bội.

Giới thiệu phục trang, vũ đạo, hóa trang nghệ thuật hát bội Bình Định. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trải nghiệm vẽ mặt nạ hát bội. Ảnh: Ngọc Nhuận

Theo kế hoạch, các hoạt động trình diễn, trải nghiệm di sản sẽ được tổ chức định kỳ từ ngày 26-10 đến 13-12-2026 tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai và di tích tháp Đôi.

Tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai, hoạt động hóa trang, vẽ mặt nạ hát bội sẽ diễn ra vào thứ sáu hằng tuần. Còn tại di tích Tháp Đôi, chiều thứ ba hằng tuần sẽ có trình diễn trống trận Tây Sơn kết hợp múa cờ hội; sáng thứ tư sẽ trình diễn giới thiệu nghệ thuật dân gian Chăm H’roi. Vào thứ bảy và chủ nhật, công chúng được trải nghiệm võ cổ truyền Bình Định, nghệ thuật hóa trang và vẽ mặt nạ tuồng.

Thông qua việc kết hợp trình diễn với trải nghiệm trực tiếp, chương trình nhằm tạo không gian để công chúng tiếp cận di sản một cách sinh động; tạo thêm điểm nhấn cho du khách khi đến tháp Đôi, Bảo tàng tham quan; góp phần khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm gìn giữ văn hóa truyền thống, đồng thời gắn bảo tồn di sản với giáo dục và phát triển du lịch địa phương.