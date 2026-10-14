Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, các chuyên gia và đại diện doanh nghiệp công nghệ.

Đại biểu dự chương trình trình diễn UAV, triển lãm công nghệ kinh tế tầm thấp.

Màn trình diễn đội hình UAV.

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chuẩn bị trình diễn UAV vận tải hạng nặng.

Trình diễn UAV vận tải hạng nặng.

Kỹ thuật viên các đơn vị tham gia trình diễn điều khiển UAV.

Chương trình trình diễn UAV gồm 3 nội dung chính, giới thiệu những khả năng ứng dụng của công nghệ bay không người lái trong các lĩnh vực của đời sống và sản xuất, gồm: Trình diễn đội hình UAV; trình diễn giải pháp ứng dụng công nghệ trong sản xuất, từ phun thuốc bảo vệ thực vật, phun phân bón lá, rải phân bón đến gieo sạ và hỗ trợ quản lý đồng ruộng; trình diễn UAV vận tải hạng nặng, mô phỏng hoạt động vận chuyển hàng hóa thiết yếu, tiếp tế logistics và hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn tại những khu vực có địa hình phức tạp, vùng sâu, vùng xa hoặc bị chia cắt do mưa lũ, thiên tai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt và đại biểu tham quan triển lãm công nghệ kinh tế tầm thấp.

Đại biểu tham quan triển lãm.

Doanh nghiệp công nghệ giới thiệu giải pháp công nghệ phát triển kinh tế tầm thấp với người dân Điện Biên.

Sau chương trình trình diễn, tại sảnh Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh diễn ra hoạt động triển lãm, trải nghiệm công nghệ kinh tế tầm thấp với 7 gian hàng của 7 đơn vị là các doanh nghiệp công nghệ và đơn vị ứng dụng công nghệ. Tại đây, các đơn vị giới thiệu những sản phẩm, giải pháp công nghệ phục vụ phát triển kinh tế tầm thấp; đồng thời đại biểu và người dân được trực tiếp tìm hiểu, trải nghiệm một số công nghệ hiện đại.

Hoạt động trình diễn và triển lãm nhằm giới thiệu những ứng dụng thực tiễn của UAV, mở ra cơ hội kết nối giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp công nghệ. Đây cũng là dịp để Điện Biên tiếp cận các giải pháp mới, nghiên cứu khả năng ứng dụng phù hợp với điều kiện địa hình, sản xuất và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hướng tới thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển xanh, thông minh, bền vững.

Sau khi tham quan trình diễn UAV, triển lãm công nghệ kinh tế tầm thấp, các đại biểu sẽ tham dự Hội thảo khoa học với chủ đề “Kinh tế tầm thấp – động lực mới cho chuyển đổi xanh, thông minh, bền vững”.