"Mười thương" được đạo diễn đặt lên vai đôi cánh thiên thần màu trắng khiến khán giả đặc biệt chú ý

Khoảng 20h00 tối, hàng trăm người dân Hà Nội và du khách đã có mặt tại chợ Đồng Xuân, xếp hàng chờ vào xem “Mười thương”. Biết đến chương trình qua các kênh thông tin về những sự kiện văn hóa đang diễn ra tại Hà Nội, có người đến vì tò mò, có người vốn thích xem những chương trình biểu diễn có sự tương tác trực tiếp với khán giả.

Chị Nguyễn Thúy Nga, ở Hà Đông, cho biết qua theo dõi trên mạng, hai mẹ con chị biết những ngày qua cũng đã có nhiều chương trình được tổ chức tại chợ Đồng Xuân. Tối nay, hai mẹ con quyết tâm thu xếp thời gian để đến xem. May mắn, cả hai mẹ con đều được Ban tổ chức sắp xếp vào xem. Bởi vì, số lượng vé phát ra có giới hạn.

“Mười thương” là mười nữ tiểu thương đã gắn bó lâu năm với chợ. Mỗi người bán một mặt hàng, ở một vị trí khác nhau. Chính vì vậy, Ban tổ chức chia khán giả thành mười nhóm để trong thời gian diễn ra chương trình, người xem có thể lần lượt theo dõi phần trình diễn của cả “Mười thương”.

Trình diễn tương tác “mười thương”, một tác phẩm trình diễn đương đại

Bằng chuyển động cơ thể, âm thanh, những câu chuyện và sự tương tác trực tiếp, “Mười thương” đưa khán giả đến gần hơn với cuộc sống của những người phụ nữ đã dành phần lớn đời mình bên sạp hàng. Từ chuyện buôn bán mỗi ngày, tác phẩm gợi nghĩ về ký ức, thời gian, công việc, gia đình và mối gắn bó của con người với một nơi chốn.

Đạo diễn, biên đạo Ngô Thanh Phương đặt lên vai mỗi “thương” một đôi cánh thiên thần màu trắng. Khiến người xem phải chú ý hơn. Vẫn con người ấy, vẫn vị trí quen thuộc ấy trong chợ, nhưng hôm nay, các thương đã cho khán giả thấy một bộ mặt khác, một cảm xúc đặc biệt khác.

Một khoảng lặng bên sạp hàng

Trong phần trình diễn của "Gái thương", khán giả bắt gặp hình ảnh “thương” ngồi yên với tư thế thiền, trong tiếng nhạc du dương, khác hẳn với hình ảnh hối hả, cập dập thường ngày trong chợ. Có lẽ, đó là quãng nghỉ hiếm hoi khi vắng khách, lúc chị có thể tĩnh tâm, lấy lại sự cân bằng giữa một ngày làm việc vất vả.

Rồi công việc lại tiếp diễn. Chị đưa món hàng cho từng khách, có món chị bán rất nhanh, nhưng có món chị phải chào qua nhiều lượt khách, kiên nhẫn giới thiệu sản phẩm. Nhìn cách chị nâng niu món hàng, rồi quay vào gõ bàn phím tính tiền, người xem có thể cảm nhận được tâm huyết của chị gửi gắm trong đó. Từng món hàng chị bán được góp phần tạo sinh kế cho cả gia đình.

Những động tác, Gái thương đã lặp lại suốt nhiều năm bên sạp hàng, dần trở thành ký ức, trách nhiệm, những hy sinh, và sâu trong đó là mong muốn riêng của mỗi người. Bên sạp hàng, họ là người bán hàng. Nhưng khi vãn chợ, người xem lại thấy những vai trò khác mà các thương vẫn mang theo trong đời sống hằng ngày.

Gái thương tái hiện lại công việc bán hàng của mình

Khi phố lên đèn, Gái thương mới bước ra ban công chợ, nhìn xuống phố rồi nhìn lại khu chợ. Dường như chị phải đợi đến khi trời tối hẳn, khách đã vãn, mới thấy ngày làm việc thực sự khép lại và thời gian dành cho bản thân, cho gia đình mới bắt đầu.

Gái thương cất tiếng hát rồi quay vào rủ các “thương” xung quanh đi hát. Họ háo hức, xúng xính áo quần như đi trẩy hội. Nhìn họ gọi nhau, tươi cười cất tiếng hát có thể hiểu vì sao sau hơn ba mươi năm gắn bó, những người phụ nữ ấy coi nhau như người nhà. Chợ Đồng Xuân cũng thành ngôi nhà thứ hai, nơi họ chia sẻ với nhau cả chuyện vui lẫn chuyện buồn.

Gái thương cùng các thương khác tung tăng, hát hò sau một ngày làm việc

Từ lúc Gái thương ngồi lặng bên sạp hàng đến khi chị cất tiếng hát, người xem thấy một ngày làm việc và phần nào hình dung được những năm tháng các “thương” bám chợ mưu sinh. Khu chợ có thể già đi cùng những người đã gắn bó với nó, rồi lại trẻ ra trong chốc lát khi họ cất tiếng hát bên nhau.

Một số hình ảnh tại chương trình: