Trình diễn 'Sắc âm Cố đô' tại Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Một tiết mục trình diễn tại cuộc thi. Ảnh: Hữu Quang

Tham gia cuộc thi, Học viện Âm nhạc Huế giới thiệu chương trình “Sắc âm Cố đô” với sự biểu diễn của các giảng viên, sinh viên và dàn nhạc dân tộc.

Ở phần độc tấu, nghệ sĩ Lê Nhật Phương Trinh trình diễn hai tác phẩm “Tứ đại cảnh” và “Tự khúc” của NSND Huỳnh Tú trên cây đàn tranh. Nghệ sĩ Duy Khánh thể hiện “Phú lục chậm - nhanh” và “Tình mẹ” của nhạc sĩ Trần Luận bằng đàn nguyệt. Trong khi đó, nghệ sĩ Nguyễn Công Minh mang đến tiếng sáo trúc qua hai tác phẩm “Cổ bản dựng” và “Tiếng gọi mùa xuân” của NSƯT Đinh Thìn.

Điểm nhấn của chương trình là phần hòa tấu của dàn nhạc dân tộc với tác phẩm “Long Ngâm”, bài bản thuộc hệ thống Tiểu nhạc trong âm nhạc cung đình Huế. Tiếp đó là tác phẩm “Sắc âm Cố đô” của nhạc sĩ Dương Đức Thụy, dưới sự chỉ huy của ThS. Nguyễn Hoàng Như Ý, tái hiện không gian âm nhạc Huế vừa cổ kính, vừa mang hơi thở đương đại.

Đặc biệt, tác phẩm hòa tấu “Thái Lan 4 mùa”, được xây dựng trên chất liệu dân ca Thái Lan và thể hiện bằng nhạc cụ dân tộc Việt Nam, tạo nên sự giao thoa văn hóa độc đáo.

Với chủ đề “Âm sắc Việt, Hội tụ, Tỏa sáng”, cuộc thi quy tụ 33 đơn vị nghệ thuật, với gần 800 nghệ sĩ, diễn viên tham gia. Đợt 1 của cuộc thi có 16 đơn vị với gần 400 thí sinh tham dự. Đợt 2 sẽ được tổ chức tại tỉnh Thái Nguyên từ ngày 6 đến 12/11, với sự tham gia của 17 đơn vị còn lại.