Chương trình trình chiếu nghệ thuật 3D Mapping mang đến không gian trình diễn giàu màu sắc, kết hợp công nghệ hiện đại với các hình ảnh gắn với văn hóa và tinh thần đại đoàn kết.

Biểu tượng văn hoá truyền thống hoa văn trống đồng và chim Lạc được tái hiện bằng công nghệ ánh sáng. Ảnh: T.Luân

Những hiệu ứng hình ảnh được trình chiếu trên công trình tạo điểm nhấn thị giác, thu hút sự quan tâm của người dân và du khách tại phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Đường phố Sài Gòn - TPHCM xưa được tái hiện bằng màn biểu diễn 3D Mapping. Ảnh: T.Luân

Hoạt động góp phần làm nổi bật không khí lễ hội của lễ khai mạc, đồng thời tạo sự kết nối giữa các giá trị văn hóa truyền thống với phương thức thể hiện đương đại.

Các văn nghệ sĩ theo dõi chương trình khai mạc ngày hội tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: T.Luân

Đây cũng là một trong những điểm nhấn nghệ thuật của chương trình, mang đến trải nghiệm mới mẻ cho công chúng trong không gian trung tâm thành phố.

Sau màn trình diễn 3D Mapping đặc sắc, ông Huỳnh Đảm, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ TPHCM cùng đại biểu Sở, ban, ngành thành phố đã đến dự lễ khai mạc ngày hội đại đoàn kết dân tộc, gắn với Ngày Văn hoá Việt Nam trước khu vực UBND TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khai mạc. Ảnh: T.Luân

Phát biểu khai mạc ngày hội, ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, đây là năm đầu tiên “Ngày Văn hóa Việt Nam” được tổ chức trên phạm vi cả nước. Sự kiện là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và khát vọng chung tay xây dựng TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và TPHCM tham gia ngày hội. Ảnh: T.Luân

Theo ông Cường, cách đây 80 năm, tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”. Lời dạy trở thành kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa đối với vận mệnh dân tộc.

Năm nay, Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, qua đó tiếp tục khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; đồng thời là mục tiêu, động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển nhanh, bền vững.

Một không gian biểu diễn văn hoá tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: T.Luân

Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, văn hóa và đại đoàn kết là hai giá trị gắn bó mật thiết trong suốt chiều dài lịch sử. Văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn, bồi đắp bản lĩnh, cốt cách con người Việt Nam, trong khi đại đoàn kết kết nối sức mạnh của từng cá nhân, cộng đồng, tạo nên sức mạnh của cả dân tộc.

Ông Cường nhấn mạnh, TPHCM là nơi hội tụ đồng bào các dân tộc, tôn giáo, người dân từ mọi miền Tổ quốc và bạn bè quốc tế cùng sinh sống, lao động, sáng tạo. Sự đa dạng hòa quyện với tinh thần sẻ chia, nghĩa tình đã tạo nên bản sắc riêng của thành phố.

Màn biểu diễn văn hoá nghệ thuật đặc sắc của đại biểu dân tộc, tôn giáo tại chương trình ngày hội. Ảnh: T.Luân

“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công” - lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhắc lại như một thông điệp xuyên suốt của chuỗi hoạt động văn hóa và ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay.

Trong những ngày diễn ra hoạt động văn hóa, nghệ thuật từ 22-24/11, Ban Tổ chức sẽ tổ chức các không gian đặc sắc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đáng chú ý, các gian trưng bày thiết kế theo hình nón lá giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và sản phẩm tiêu biểu của các ngành công nghiệp văn hóa thành phố, như: điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, phần mềm và trò chơi giải trí, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, du lịch văn hóa, cùng không gian trải nghiệm chuyển đổi số.

Đoàn đại biểu tham quan các không gian văn hoá tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: T.Luân

Sân khấu "Quảng trường sắc màu Việt Nam" giới thiệu các loại hình nghệ thuật truyền thống như hát bội, cải lương, đờn ca tài tử, nghệ thuật các dân tộc và các chương trình giao lưu văn hóa quốc tế.

Cùng với đó là không gian “Ngày hội Đại đoàn kết - Sắc màu văn hóa Việt”, nơi hội tụ đồng bào các dân tộc, tôn giáo, vùng miền và các tầng lớp Nhân dân thành phố; giới thiệu các giá trị di sản, sản phẩm văn hóa đặc trưng và biểu dương những tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dịp này, tại sân khấu chính trên đường Nguyễn Huệ, góc Nguyễn Huệ - Ngô Đức Kế (phường Sài Gòn), chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm hai phần “Thành phố muôn sắc màu” và “Chung một tấm lòng - Chung một Việt Nam” cũng được tổ chức. Chương trình khắc họa truyền thống đại đoàn kết, bản sắc văn hóa dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước, tình quân dân và khát vọng phát triển.

Đoàn đại biểu tham quan một không gian biểu diễn nhạc truyền thống tại chương trình ngày hội. Ảnh: T.Luân

Tham gia chương trình có nhiều nghệ sĩ, nghệ nhân, nhóm múa, thiếu nhi và các lực lượng nghệ thuật, kết hợp ca múa nhạc, ca cổ với trình diễn nghệ thuật, giữa âm hưởng văn hóa truyền thống và nghệ thuật đương đại.

Đại biểu văn nghệ sĩ tham gia các hoạt động tại ngày hội. Ảnh: T.Luân

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường, thành phố kỳ vọng mỗi người dân trở thành một chủ thể sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa; mỗi gia đình, khu dân cư trở thành một không gian văn hóa giàu bản sắc, đoàn kết, nghĩa tình; các tổ chức, doanh nghiệp cùng tham gia đầu tư, sáng tạo, phát triển sản phẩm văn hóa.

“Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi” tiếp tục được nhấn mạnh như thông điệp xuyên suốt, cùng với tinh thần đại đoàn kết, để TPHCM phát huy bản sắc, khơi dậy sức sáng tạo và xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.