Nghi thức khởi động trình diễn. (Ảnh: VĂN ÚT)

Ngày 22/11, trong khuôn khổ Festival Quốc tế Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam lần thứ II–Cần Thơ năm 2026, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức trình diễn cơ giới hóa, thiết bị công nghệ tiên tiến trong sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp và mô hình nông nghiệp tuần hoàn từ rơm tại xã Vị Thủy.

Sự kiện dự tính thu hút khoảng 500 đại biểu trong nước và quốc tế. Khoảng 15 loại máy móc, thiết bị được vận hành trên đồng ruộng, giới thiệu các công đoạn từ làm đất, gieo sạ, phun thuốc bằng máy bay không người lái đến thu hoạch, cuộn và xử lý rơm rạ. Đáng chú ý là mô hình ủ phân hữu cơ từ rơm, góp phần tận dụng phụ phẩm sau thu hoạch, giảm lãng phí tài nguyên và phát thải.

Đại biểu tham dự trình diễn. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đại diện cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân trực tiếp quan sát, đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ, hướng đến giảm chi phí và nâng cao giá trị hạt gạo.

Phát biểu tại sự kiện trình diễn, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, cơ giới hóa sản xuất lúa trên địa bàn đã chuyển biến tích cực, nhất là ở các khâu làm đất, gieo sạ và thu hoạch. Đây là nền tảng để thành phố đẩy mạnh cơ giới hóa đồng bộ, gắn với tổ chức lại sản xuất, phát triển hợp tác xã, liên kết doanh nghiệp và phát huy vai trò chủ thể của nông dân.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phát biểu chào mừng. (Ảnh: VĂN ÚT)

Các thiết bị được giới thiệu gồm máy gieo sạ hàng, gieo sạ cụm kết hợp vùi phân; cảm biến mực nước, thiết bị đo phát thải, robot và thiết bị hỗ trợ canh tác; cùng máy bay nông nghiệp không người lái (drone). Những giải pháp này góp phần nâng cao độ chính xác khi gieo sạ, hỗ trợ quản lý đồng ruộng, sử dụng vật tư hợp lý và giúp người sản xuất đưa ra quyết định kịp thời.

Ở khâu sau thu hoạch, chương trình trình diễn máy gặt đập liên hợp, máy cuốn rơm, máy xới vùi rơm rạ và thiết bị đảo trộn phân hữu cơ từ rơm. Rơm rạ sau thu hoạch có thể được thu gom, xử lý làm nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ rồi đưa trở lại phục vụ đồng ruộng. Cách làm này góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, hạn chế đốt rơm và giảm ô nhiễm môi trường.

Ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu khai mạc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, cơ giới hóa cần được đặt trong tổng thể quy trình sản xuất và chuỗi giá trị lúa gạo, thay vì đầu tư máy móc riêng lẻ. Thành phố mong muốn tăng cường kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân. Các viện, trường và đối tác quốc tế phối hợp chuyển giao công nghệ phù hợp; doanh nghiệp cung cấp thiết bị chất lượng, chi phí hợp lý, dễ vận hành, có hỗ trợ kỹ thuật. Hợp tác xã và nông dân lựa chọn giải pháp sát nhu cầu thực tế.

Ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, thành công của sự kiện không chỉ nằm ở số lượng máy móc trình diễn, mà quan trọng hơn là công nghệ được ứng dụng ra sao, phương thức sản xuất thay đổi thế nào và nông dân được hưởng lợi đến đâu. Đưa công nghệ đến tận ruộng ở các khâu sản xuất và xử lý rơm rạ là bước đi thiết thực trong chuyển đổi sản xuất lúa.

Khoảng 15 loại máy móc, thiết bị được vận hành trên đồng ruộng. (Ảnh: VĂN ÚT)

Thứ trưởng nhấn mạnh, tận dụng rơm rạ và phụ phẩm để tạo giá trị mới là bước chuyển từ tư duy xử lý chất thải sang phát triển kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Để tạo chuyển biến thực chất, ông đề nghị tập trung vào ba yêu cầu: công nghệ xuất phát từ thực tiễn đồng ruộng, lấy lợi ích nông dân làm trung tâm; cơ giới hóa đồng bộ, gắn với tổ chức lại sản xuất, phát triển hợp tác xã và liên kết chuỗi giá trị; tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và người sản xuất.

Trình diễn giới thiệu phun thuốc bằng máy bay không người lái. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và nông dân thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ. Mục tiêu là xây dựng nền sản xuất lúa gạo xanh, hiện đại, giúp nông dân giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, thu nhập và sức cạnh tranh của hạt gạo Việt Nam.

Với thông điệp “Từ hạt lúa–đến công nghệ–vươn tầm thế giới”, nghi thức khởi động được kỳ vọng tạo điểm nhấn, thể hiện tinh thần đổi mới công nghệ và hội nhập quốc tế của ngành hàng lúa gạo Việt Nam. Tiếp đó, các khu vực lần lượt trình diễn công nghệ gieo sạ, thiết bị cảm biến, máy gặt đập liên hợp, máy cuốn rơm, thiết bị xới vùi rơm rạ và máy sản xuất phân hữu cơ.