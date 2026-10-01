Trình diễn áo dài tại Uttar Pradesh - 'Sắc Việt' tỏa sáng trên đất Ấn Độ

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh chụp ảnh cùng nhà thiết kế Đoan Trang. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Nhắc đến Huế, người ta không thể không nhớ đến hình ảnh những tà áo dài tha thướt, biểu tượng của văn hóa đã trở thành di sản của dân tộc Việt Nam.

Trong dòng chảy đó, nghệ nhân-nhà thiết kế Nguyễn Thị Đoan Trang được biết đến như một người kể chuyện di sản bằng ngôn ngữ thời trang thêu may, dệt nét thơ xứ Huế lên những tà áo dài làm nức lòng bao người.

Trong bộ sưu tập “Sắc Việt” được Đoan Trang mang tới bang Uttar Pradesh của Ấn Độ vừa qua, mỗi tà áo không chỉ mang dáng hình truyền thống, mà còn thể hiện nhịp sống đương đại.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tại Hội chợ Thương mại quốc tế bang Uttar Pradesh (UPITS) năm 2026 ở Ấn Độ, bộ sưu tập “Sắc Việt” đã mang sắc màu quê hương, dáng hình di sản và tâm hồn Việt Nam vươn tầm thế giới.

Với một người sinh ra và lớn lên ở xứ Huế như Đoan Trang, trải qua vô vàn thăng trầm của lịch sử, tà áo dài chưa bao giờ đơn thuần là một trang phục. Đó là di sản sống, là biểu tượng e ấp mà kiêu hãnh của người phụ nữ Việt - nơi lưu giữ thi vị của dòng thời gian qua từng đường kim, vạt áo và nếp lụa mềm.

Khởi nguồn từ nguồn cảm hứng bất tận đó, bộ sưu tập "Sắc Việt" của nghệ nhân - nhà thiết kế Đoan Trang là cuộc hòa sắc quyến rũ giữa thiên nhiên, con người và chiều sâu tâm hồn Việt. Trên nền lụa thượng hạng, từng cảnh sắc quê hương được tái hiện không chỉ bằng thị giác, mà bằng cả ký ức và tình yêu vô bờ với cội nguồn.

Mỗi tà áo trong bộ sưu tập là một "bức họa di động." Những họa tiết biểu tượng cho đất trời Việt Nam được chắt lọc, cách điệu đầy ngụ ý và sắp đặt tinh tế. Trong từng nhịp bước thướt tha, tà áo như chuyển dịch, mở ra những khoảng không gian nghệ thuật chứa chan tình đời, tình người.

Vẻ đẹp cuốn hút của tà áo dài Việt tại Hội chợ UPITS 2026. (Ảnh: Vũ Hà/TXVN)

Làm nên dấu ấn độc bản cho "Sắc Việt" chính là sự giao thoa kỳ diệu giữa kỹ thuật tân tiến và tư duy thêu thủ công bậc thầy. Qua đôi bàn tay tài hoa của các nghệ nhân, từng sợi chỉ tơ không chỉ tạo hình mà còn "thở," tạo nên hiệu ứng thị giác đa chiều khiến chiếc áo dài vừa giữ trọn nét thâm trầm truyền thống, vừa toát lên tinh thần sang trọng, đẳng cấp. "Sắc Việt" vì thế vượt lên trên giới hạn của thời trang. Đó là bản hòa tấu của bản sắc, ký ức và khát vọng tôn vinh di sản. Đó là tấm lòng của một nghệ nhân dành trọn tâm huyết để gìn giữ "hồn dân tộc" bằng đôi tay khéo léo và tư duy sáng tạo không ngừng nghỉ.

Không dừng lại ở những giá trị sẵn có, nghệ nhân-nhà thiết kế Đoan Trang đã thổi vào áo dài dáng vẻ thanh lịch, thời thượng của thời đại mới, đưa biểu tượng văn hóa Việt tự tin bước ra các sàn diễn quốc tế, để mỗi khi tà áo cất lời trên sân khấu thế giới, bạn bè bốn phương không chỉ trầm trồ trước một tuyệt tác y phục, mà còn cảm nhận được nhịp đập kiêu hãnh của một Việt Nam giàu bản sắc.

Giữa không gian triển lãm đầy sống động, tà áo dài bay bổng theo từng bước chân của những người mẫu Việt Nam và Ấn Độ trong tiếng nhạc đậm chất dân ca Việt Nam.

Những thiết kế giữ trọn phom dáng thanh lịch, kín đáo nhưng vẫn khéo léo tôn vinh đường cong tự nhiên của phái đẹp hai nước. Không chạy theo những phá cách quá đà, áo dài của Đoan Trang chinh phục người mặc bởi sự sang trọng, nhã nhặn và tính ứng dụng cao. Còn với khán giả, bộ sưu tập là một “rừng hoa đua sắc” đưa người xem đi hết từ ngạc nhiên này đến trầm trồ khác.

Điểm nhấn lớn nhất của bộ sưu tập “Sắc Việt” được nhà thiết kế Đoan Trang gửi gắm tới những khán giả Ấn Độ chính là sự hòa quyện giữa phom dáng áo dài mềm mại và họa tiết mang đậm niềm tự hào Việt Nam được tỏa sáng rạng ngời trước bạn bè quốc tế trong những bước catwalk mềm mại của người mẫu hai nước.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Ấn Độ về cảm xúc khi mang bộ sưu tập “Sắc Việt” sang trình diễn tại UPITS 2026, nhà thiết kế Đoan Trang bày tỏ niềm vinh dự và tự hào, nhưng đồng thời cũng nhận thức sâu sắc về trách nhiệm trên vai.

Bà chia sẻ: “Khi mang bộ sưu tập đến với Uttar Pradesh lần này, sứ mệnh của tôi không chỉ dừng lại ở một buổi trình diễn thời trang, mà là hành trình đưa vẻ đẹp tuyệt mỹ của văn hóa Việt Nam vươn tầm quốc tế. Với tôi, tà áo dài không đơn thuần là trang phục, mà là biểu tượng của niềm tự hào dân tộc, là nét đẹp thanh cao và tâm hồn của người phụ nữ Việt. Sứ mệnh lớn lao nhất của một nhà thiết kế là trở thành nhịp cầu đưa di sản văn hoá ấy rực rỡ tỏa sáng trên bản đồ thế giới."

Cũng theo nhà thiết kế được mệnh danh là người dệt nét thơ xứ Huế lên tà áo dài Việt này, khi bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ dành cho tà áo dài, bà càng thêm tự hào về văn hóa Việt. Sứ mệnh mà Trang đặt ra cho mình là giúp mọi người trở nên thu hút và đẹp hơn trong tà áo dài.

Qua các chuyến trình diễn và triển lãm ở Ấn Độ và trước đó là Pháp và Hà Lan hay các sự kiện Festival lớn ở Huế, những bộ sưu tập áo dài của nhà thiết kế Đoan Trang lấy cảm hứng từ cung đình và di sản Việt luôn để lại ấn tượng sâu sắc.

Những tà áo dài đã trở thành cầu nối mang tinh hoa văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè quốc tế và để lại dấu ấn khó phai cho tất cả những ai, dù là người Việt Nam hay người nước ngoài, từng một lần được khoác lên mình tà áo mang niềm tự hào dân tộc./.