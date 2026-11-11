Trình Đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa Hà Nội, Phú Thọ

Quản lý đồng bộ Vườn quốc gia Ba Vì

Chiều 11/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày Tờ trình về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra.

Quốc hội nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ

Theo Tờ trình, Đề án được xây dựng căn cứ chủ trương của Bộ Chính trị, Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025 cùng Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính.

Về sự cần thiết, Tờ trình đầy đủ và Tờ trình tóm tắt của Chính phủ đã nêu rõ cơ sở chính trị, pháp lý cùng yêu cầu thực tiễn. Phương án điều chỉnh đã được Bộ Chính trị thống nhất về chủ trương, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân hai địa phương đồng thuận cao. Việc điều chỉnh không chỉ nhằm bảo đảm quản lý đồng bộ, xuyên suốt đối với Vườn quốc gia Ba Vì mà còn mang lại lợi ích phát triển lâu dài cho vùng Thủ đô và cả nước.

Theo phương án, Chính phủ đề nghị điều chỉnh 40,06 km² diện tích tự nhiên, gồm 25,29 km² thuộc Vườn quốc gia Ba Vì và 14,77 km² vùng đệm, với quy mô dân số 1.057 người của tỉnh Phú Thọ về thành phố Hà Nội quản lý.

Sau điều chỉnh, thành phố Hà Nội có 3.399,9 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 8.808.582 người; tỉnh Phú Thọ có 9.306,64 km² diện tích tự nhiên, quy mô dân số 4.021.581 người. Hai địa phương không thay đổi số lượng đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc. Trụ sở, tổ chức bộ máy của chính quyền địa phương các cấp được giữ nguyên; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản giữ ổn định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải trình bày Tờ trình về điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ.

Về điều kiện, Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết việc điều chỉnh đã bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm b, c, d, đ khoản 2 Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đối với điều kiện phù hợp quy hoạch, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương và đề nghị rà soát, điều chỉnh quy hoạch sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết.

Về tiêu chuẩn, theo khoản 4 Điều 12 Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15, thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên biến động không quá 20% nên không phải đánh giá tiêu chuẩn của tỉnh, thành phố.

Hồ sơ Đề án, trình tự, thủ tục được thực hiện đúng quy định của Đảng và pháp luật. Ủy ban nhân dân hai địa phương đã xây dựng Đề án, lấy ý kiến Nhân dân với tỷ lệ đồng thuận cao: Hà Nội đạt 94,97%, Phú Thọ đạt 97,1%. Đề án đã được Hội đồng nhân dân các cấp có liên quan thông qua trước khi trình Chính phủ để trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ tại Kỳ họp thứ hai, có hiệu lực từ ngày 01/01/2027.

Đủ điều kiện trình Quốc hội

Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban tán thành sự cần thiết điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính giữa thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ với các lý do nêu trong Tờ trình và Đề án của Chính phủ. Việc điều chỉnh đã được Bộ Chính trị xem xét, đồng ý về chủ trương.

Theo Ủy ban, trình tự, thủ tục lập Đề án đáp ứng quy định pháp luật. Đề án đã được lấy ý kiến cử tri và ý kiến của Hội đồng nhân dân ở các đơn vị hành chính chịu ảnh hưởng trực tiếp với tỷ lệ tán thành cao. Thành phần hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu báo cáo thẩm tra.

Căn cứ hồ sơ Đề án, Ủy ban nhận thấy việc điều chỉnh đã bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Riêng điều kiện phù hợp với các quy hoạch có liên quan, Đảng ủy Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị; Bộ Chính trị đề nghị rà soát, điều chỉnh quy hoạch có liên quan của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết. Ủy ban đề nghị chính quyền hai địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan sau khi Nghị quyết có hiệu lực, thực hiện đúng yêu cầu của Bộ Chính trị.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kiến nghị Quốc hội tán thành, thông qua Nghị quyết. Ủy ban đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương khẩn trương xác định chính xác diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã, công bố công khai để kịp thời phục vụ quản lý nhà nước; đồng thời bảo đảm tính chính xác, khách quan của số liệu khi xây dựng các đề án sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính về sau.

Về dự thảo Nghị quyết, Ủy ban cơ bản tán thành nội dung đã được Chính phủ chỉnh lý trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm tra và ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 8. Ủy ban đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, tiếp tục rà soát, chỉnh lý câu chữ, kỹ thuật văn bản để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, chính xác.