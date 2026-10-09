Trình Chính phủ nghị định về sử dụng Quốc ca trong tháng 10-2026

Sáng 9-10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ quý III/2026, thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch, báo chí và truyền thông, đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV.

Học sinh Gia Lai hát Quốc ca tại địa chỉ đỏ. Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến Dự thảo Nghị định về việc sử dụng Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bà Vi Thanh Hoài - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình - cho biết: Trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện. Đến thời điểm này, hồ sơ xây dựng dự thảo nghị định đã tuân thủ các quy trình theo các văn bản quy phạm pháp luật để trình Chính phủ xem xét.

Việc xây dựng nghị định nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất cho việc sử dụng Quốc ca, đồng thời làm rõ những nguyên tắc cần tuân thủ để bảo đảm sự tôn nghiêm của biểu tượng quốc gia.

Trước đó, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch xây dựng nghị định, xác định các nhiệm vụ, tiến độ và trách nhiệm của những cơ quan, đơn vị liên quan, hướng đến hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ trong tháng 10-2026.

Theo thông tin được công bố tại hội thảo lấy ý kiến về dự thảo nghị định, dự thảo gồm 4 chương, 24 điều, tập trung vào 7 nhóm nội dung. Trong đó, đáng chú ý là các quy định chung về nguyên tắc sử dụng Quốc ca, những hành vi bị nghiêm cấm và việc chuẩn hóa bản Quốc ca để sử dụng thống nhất.

Một trong những yêu cầu đặt ra là bảo đảm Quốc ca được sử dụng đúng lời, đúng nhạc, trang nghiêm và phù hợp với tính chất của từng nghi lễ, sự kiện, hoạt động.

Việc chuẩn hóa cũng nhằm khắc phục tình trạng sử dụng các bản Quốc ca chưa thống nhất trên thực tế. Tuy nhiên, định hướng xây dựng nghị định là tạo ra chuẩn chung, không biến việc sử dụng Quốc ca thành hoạt động phải xin phép hoặc phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Bên cạnh đó, dự thảo đề cập đến việc xác định các hành vi bị nghiêm cấm khi sử dụng Quốc ca như: xuyên tạc lời ca, giai điệu hoặc sử dụng Quốc ca với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước…

Việc làm rõ các nguyên tắc và hành vi bị nghiêm cấm được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ giá trị, ý nghĩa của Quốc ca, nhất là trong bối cảnh các sản phẩm truyền thông và hoạt động trên môi trường số ngày càng đa dạng.

Theo kế hoạch của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, quá trình xây dựng nghị định bao gồm việc lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức và những đối tượng có liên quan; tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Tư pháp thẩm định trước khi trình Chính phủ.

Sau khi được ban hành, nghị định được kỳ vọng tạo cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho việc sử dụng Quốc ca, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc tôn trọng và gìn giữ biểu tượng thiêng liêng của đất nước.