Trình Bộ Xây dựng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Phối cảnh 3D Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sau khi hoàn thiện. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Phương án điều chỉnh tập trung nâng cao năng lực khai thác, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng khu bay, sân đỗ, công trình kỹ thuật, đồng thời bảo đảm yêu cầu phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc được rà soát, hoàn thiện trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Hội đồng thẩm định quy hoạch và chỉ đạo của Bộ Xây dựng.

Theo phương án điều chỉnh, trong thời kỳ 2021-2030, hệ thống đường lăn song song và đường lăn nối phía bắc đường cất hạ cánh số 2 được đầu tư đồng bộ, kết nối trực tiếp với khu vực công trình dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu bay (hangar) phía bắc cảng.

Đối với hệ thống sân đỗ tàu bay, quy hoạch bố trí sân đỗ trước nhà ga hành khách T2, đồng thời mở rộng sân đỗ hiện hữu, đáp ứng khoảng 42 vị trí đỗ. Sân đỗ giữa khu vực nhà ga T1 và nhà khách VIP/hàng không chung được bổ sung, đáp ứng khoảng 45 vị trí đỗ.

Khu đất phía tây sân đỗ nhà khách VIP được dự trữ để mở rộng sân đỗ khi có nhu cầu trong thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Về hệ thống bảo đảm hoạt động bay, phương án điều chỉnh bổ sung hệ thống đèn tiếp cận chính xác tiêu chuẩn CAT I tại đầu 10 và CAT II tại đầu 28 của các đường cất hạ cánh, hướng tới khai thác theo tiêu chuẩn CAT II khi đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Một trong những nội dung được ưu tiên trong phương án điều chỉnh quy hoạch là hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm yêu cầu an ninh, an toàn và tổ chức khai thác phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Theo đó, hệ thống đường giao thông nội cảng được điều chỉnh cục bộ hướng tuyến kết nối từ đường trục chính vào nhà ga T2. Một đoạn đường công vụ trong khu bay cũng được bổ sung để triển khai đầu tư, phục vụ công tác tuần tra và bảo đảm an toàn khai thác.

Cùng với đó, quy hoạch điều chỉnh cục bộ vị trí trạm biến áp, trạm cấp nước cạnh nhà ga T2; bổ sung bãi tập kết phương tiện, thiết bị mặt đất phía đông nhà khách VIP phục vụ công tác tổ chức APEC 2027.

Hệ thống thoát nước được điều chỉnh, bổ sung hồ điều hòa phía bắc; đồng thời điều chỉnh vị trí các hồ điều hòa phía tây, phía nam và hệ thống mương, cống thoát nước nhằm bảo đảm khả năng tiêu thoát nước đồng bộ trong khu vực cảng.

Để tăng cường khả năng kết nối giữa các khu vực nhà ga, phương án điều chỉnh quy hoạch bổ sung hành lang kết nối trên cao giữa nhà ga T1 và T2, tạo luồng liên thông trực tiếp, hỗ trợ hành khách chuyển tiếp.

Quỹ đất phía tây sân đỗ nhà khách VIP được dự trữ để xây dựng nhà ga hàng hóa khi phát sinh nhu cầu, đồng thời đáp ứng yêu cầu mở rộng sân đỗ tàu bay trong các giai đoạn tiếp theo.

Đối với các công trình dịch vụ hàng không, cơ sở cung cấp xăng dầu hàng không được giữ nguyên quy mô, điều chỉnh vị trí về phía bắc cảng, với diện tích hơn 7ha. Cơ sở cung cấp suất ăn hàng không được giữ nguyên quy mô, bố trí về phía đông nhà ga T2, diện tích khoảng 3ha.

Cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị được điều chỉnh cục bộ vị trí về phía tây nhà ga T1. Bãi tập kết thiết bị mặt đất được bố trí lại tại phía đông nam nhà ga T2 và phía tây sân đỗ VIP, qua đó dành quỹ đất cho nhu cầu mở rộng sân đỗ tàu bay trong tương lai.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dự tính hơn 1.049ha. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 427 ngày 15/4/2025 của Bộ trưởng Xây dựng.

Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh quy hoạch; đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cập nhật phương án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch kết nối giao thông công cộng của địa phương.

Việc điều chỉnh quy hoạch được kỳ vọng tạo cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, nâng cao năng lực khai thác, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không trong giai đoạn tới và bảo đảm các điều kiện phục vụ những sự kiện quốc tế được tổ chức tại Phú Quốc.