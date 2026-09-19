Triglyceride tăng: Tập sức mạnh có giúp cải thiện chỉ số mỡ máu?

1. Triglyceride tăng và nguy cơ tim mạch

Nội dung 1. Triglyceride tăng và nguy cơ tim mạch 2. Tập sức mạnh tác động thế nào đến triglyceride 3. Cách tập sức mạnh hỗ trợ kiểm soát triglyceride

Triglyceride là một dạng chất béo trong máu, được cơ thể sử dụng để dự trữ và cung cấp năng lượng. Sau bữa ăn, lượng calo dư thừa, đặc biệt từ carbohydrate, có thể được chuyển thành triglyceride và dự trữ trong mô mỡ.

Khi triglyceride tăng kéo dài, tình trạng này thường đi kèm với các yếu tố nguy cơ chuyển hóa khác như thừa cân, béo phì, đường huyết tăng, huyết áp cao hoặc HDL-cholesterol thấp. Sự kết hợp này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Triglyceride tăng nhẹ hoặc vừa thường không gây triệu chứng rõ ràng nên nhiều người chỉ phát hiện khi xét nghiệm máu. Trong khi đó, triglyceride tăng rất cao có thể làm tăng nguy cơ viêm tụy cấp. Vì vậy, không nên chỉ quan tâm đến cholesterol mà bỏ qua chỉ số triglyceride khi kiểm tra mỡ máu.

Ít vận động là một trong những yếu tố có thể góp phần làm rối loạn chuyển hóa chất béo. Ngược lại, duy trì hoạt động thể chất thường xuyên giúp cơ thể sử dụng năng lượng hiệu quả hơn, đồng thời hỗ trợ kiểm soát cân nặng và các yếu tố chuyển hóa liên quan.

Tập sức mạnh có giúp cải thiện chỉ số mỡ máu. Ảnh: AI.

2. Tập sức mạnh tác động thế nào đến triglyceride

Tập sức mạnh, hay còn gọi là tập kháng lực, là hình thức vận động tạo sức cản cho cơ bắp bằng tạ, dây kháng lực hoặc chính trọng lượng cơ thể. Bên cạnh tác dụng tăng sức mạnh và duy trì khối cơ, hình thức tập này còn làm tăng nhu cầu sử dụng năng lượng của cơ thể.

Một phân tích tổng hợp công bố năm 2026 ở người trưởng thành thừa cân hoặc béo phì cho thấy, tập sức mạnh 2-3 buổi mỗi tuần có thể giúp giảm triglyceride và LDL-cholesterol. Mức cải thiện triglyceride rõ hơn khi kết hợp tập luyện với kiểm soát chế độ ăn.

Khi triglyceride tăng liên quan đến đái tháo đường kiểm soát chưa tốt, thừa cân, béo phì, uống nhiều rượu hoặc một số bệnh lý, thuốc đang sử dụng, cần kiểm soát cả những yếu tố này thay vì chỉ tăng cường tập luyện.

Ở người trên 50 tuổi, tập sức mạnh còn giúp duy trì khối cơ và sức mạnh cơ bắp, từ đó hỗ trợ khả năng vận động trong sinh hoạt hằng ngày. Đây cũng là lý do hình thức tập này nên được duy trì đều đặn bên cạnh các hoạt động aerobic.

3. Cách tập sức mạnh hỗ trợ kiểm soát triglyceride

Để đạt hiệu quả và hạn chế chấn thương, người tập nên chú ý:

- Người có triglyceride tăng không nên chỉ lựa chọn một hình thức vận động, có thể kết hợp tập sức mạnh với các hoạt động aerobic như đi bộ nhanh, đạp xe, bơi hoặc chạy phù hợp với thể lực để tăng tổng mức vận động trong tuần.

- Người trưởng thành nên thực hiện 150–300 phút hoạt động aerobic cường độ vừa hoặc 75–150 phút hoạt động cường độ mạnh mỗi tuần; đồng thời, nên tập các nhóm cơ chính với cường độ vừa trở lên ít nhất 2 ngày mỗi tuần.

- Với người mới bắt đầu, có thể tập sức mạnh 2 buổi mỗi tuần, ưu tiên các nhóm cơ lớn như chân, hông, lưng, ngực, vai và tay. Một số bài tập có thể lựa chọn tùy khả năng như squat với trọng lượng cơ thể, đứng lên ngồi xuống từ ghế, kéo dây kháng lực, chống đẩy điều chỉnh hoặc nâng tạ nhẹ.

- Không nên tăng mức tạ quá nhanh với mục tiêu cải thiện triglyceride. Điều quan trọng là duy trì tập luyện đều đặn, thực hiện động tác đúng kỹ thuật và tăng dần mức độ khi cơ thể đã thích nghi.

- Bên cạnh tập luyện, chế độ ăn cũng có vai trò quan trọng. Người có triglyceride cao nên hạn chế rượu bia, nước ngọt có đường, đồ uống nhiều đường, bánh kẹo và lượng lớn carbohydrate tinh chế; đồng thời kiểm soát tổng năng lượng nếu đang thừa cân. Bữa ăn nên ưu tiên rau, thực phẩm giàu chất xơ, nguồn protein phù hợp và chất béo không bão hòa.

- Người có mức triglyceride rất cao cần được đánh giá nguy cơ tim mạch và các nguyên nhân liên quan. Người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc có vấn đề về cơ xương khớp nên trao đổi với bác sĩ trước khi tăng cường độ tập.

Tập sức mạnh vì vậy không phải phương pháp thay thế thuốc điều trị rối loạn lipid máu khi có chỉ định. Đây là một phần của lối sống lành mạnh, có thể hỗ trợ cải thiện triglyceride và nhiều yếu tố chuyển hóa khác khi được duy trì đều đặn.