Triệu Vy xuất hiện công khai sau 5 năm

Vừa qua, Triệu Vy bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông Hoa ngữ khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang tóc ở Singapore. Đây được xem là lần hiếm hoi nữ diễn viên công khai tham dự một hoạt động giải trí quy mô lớn kể từ khi sự nghiệp gặp biến cố vào năm 2021. Hình ảnh nàng Tiểu Yến Tử một thời xuất hiện trước đông đảo khán giả nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, làm dấy lên những cuộc thảo luận về khả năng trở lại showbiz của cô.

Theo truyền thông Singapore, Triệu Vy góp mặt tại chương trình The Golden Age của nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng Kim Robinson, diễn ra tại quảng trường ngoài trời Ngee Ann City. Nữ diễn viên 50 tuổi xuất hiện với mái tóc nâu pha ánh vàng, diện áo sơ mi họa tiết kẻ ô màu đen kết hợp chân váy trắng và giày cao gót. Phong cách giản dị, khác biệt so với hình ảnh lộng lẫy từng gắn liền với cô trên thảm đỏ, khiến diện mạo mới của Triệu Vy nhận được nhiều sự quan tâm.

Triệu Vy gây chú ý khi xuất hiện tại sự kiện thời trang tóc ở Singapore sau nhiều năm vắng bóng trong làng giải trí.

Trong những đoạn video được chia sẻ, nhiều người hâm mộ có mặt tại sự kiện liên tục gọi tên Triệu Vy. Nữ diễn viên mỉm cười, vẫy tay chào khán giả và trò chuyện cùng những người bạn lâu năm. Sự xuất hiện của cô khiến không ít người nhớ lại thời kỳ hoàng kim khi Triệu Vy là một trong những ngôi sao hàng đầu màn ảnh Trung Quốc, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên khắp châu Á.

Đáng chú ý, khi được truyền thông hỏi có nhớ những ngày đóng phim hay không, Triệu Vy khiến nhiều người bất ngờ với câu trả lời đầy hài hước. Nữ diễn viên cho biết bản thân vẫn ổn và khán giả có thể xem lại những tác phẩm cũ. Phản ứng nhẹ nhàng này nhanh chóng được truyền thông khai thác bởi trước đó, người hâm mộ liên tục mong chờ một tín hiệu cho thấy cô chuẩn bị quay lại diễn xuất.

Nàng Tiểu Yến Tử một thời tiết lộ đang dành sự quan tâm cho công việc biên kịch và các dự án phim ngắn ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Thay vì xác nhận kế hoạch tái xuất, Triệu Vy tiết lộ hiện dành nhiều thời gian cho những công việc phía sau ống kính. Theo Liên Hợp Tảo Báo, cô vẫn viết kịch bản và đang thử nghiệm sử dụng trí tuệ nhân tạo để sáng tạo các sản phẩm điện ảnh, truyền hình cùng bạn bè. Nữ diễn viên thừa nhận luôn yêu thích công việc hậu trường bởi diễn xuất đôi khi tạo ra áp lực rất lớn, khi thành công hay thất bại của một tác phẩm gắn trực tiếp với hình ảnh người nghệ sĩ.

Một chi tiết thú vị khác là Triệu Vy đang dành sự quan tâm đặc biệt cho các bộ phim ngắn ứng dụng công nghệ AI. Cô kể rằng chính mẹ mình, người đã ngoài 70 tuổi, khiến cô chú ý đến thể loại này. Sau khi thấy mẹ say mê theo dõi những câu chuyện có tiết tấu nhanh và hình ảnh bắt mắt, Triệu Vy cũng bắt đầu tìm hiểu, đặc biệt yêu thích những tác phẩm mang màu sắc kỳ ảo và võ thuật.

Theo nữ diễn viên, công nghệ AI có thể tạo ra những bối cảnh hoành tráng mà quá trình quay phim truyền thống khó thực hiện nếu ngân sách hạn chế. Điều này khiến cô hứng thú với những khả năng sáng tạo mới của ngành công nghiệp giải trí. Đáng chú ý, Triệu Vy còn đề cập ý tưởng sử dụng AI để mang đến một hình ảnh Tiểu Yến Tử khác biệt cho thế hệ khán giả mới, dù chưa công bố dự án cụ thể nào.

Triệu Vy xuất hiện tại Singapore để ủng hộ người bạn lâu năm Kim Robinson, thay vì quảng bá một dự án điện ảnh mới.

Sự xuất hiện lần này cũng cho thấy tình bạn lâu năm giữa Triệu Vy và Kim Robinson. Cả hai quen biết từ nhiều năm trước và nữ diễn viên từng đến Singapore ủng hộ một sự kiện của nhà tạo mẫu tóc này vào năm 2010, không lâu sau khi sinh con gái. Việc cô tiếp tục có mặt trong chương trình mới được xem là hành động ủng hộ người bạn thân thiết hơn là một hoạt động quảng bá dự án điện ảnh.

Trước khi rời xa các hoạt động nghệ thuật, Triệu Vy từng là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc. Thành công của Hoàn Châu Cách Cách năm 1998 đưa tên tuổi cô phủ sóng khắp châu Á, đặc biệt qua hình tượng Tiểu Yến Tử tinh nghịch, hoạt bát. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn trong Tân Dòng Sông Ly Biệt, Họa Bì và nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình ăn khách.

Tuy nhiên, từ tháng 8/2021, sự nghiệp của Triệu Vy bất ngờ bị gián đoạn khi tên tuổi và một số tác phẩm của cô bị gỡ khỏi các nền tảng giải trí Trung Quốc. Nguyên nhân cụ thể của những biện pháp này chưa được công bố đầy đủ. Trong những năm tiếp theo, cô hạn chế xuất hiện trước truyền thông, thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh đời thường và gặp gỡ bạn bè. Năm 2024, Triệu Vy cũng công khai xác nhận đã ly hôn doanh nhân Huỳnh Hữu Long từ nhiều năm trước.

Sau hơn hai thập kỷ nổi tiếng với hình tượng Tiểu Yến Tử, Triệu Vy vẫn nhận được sự quan tâm lớn dù tương lai diễn xuất còn bỏ ngỏ.

Việc Triệu Vy trở lại trước ống kính truyền thông sau thời gian dài vắng bóng mang ý nghĩa đặc biệt với những khán giả từng yêu mến cô. Dù chưa có dấu hiệu xác nhận nữ diễn viên sẽ tiếp tục đóng phim, những chia sẻ về công việc biên kịch và công nghệ AI cho thấy cô vẫn quan tâm đến lĩnh vực sáng tạo nội dung. Sau hơn hai thập kỷ kể từ ngày Tiểu Yến Tử trở thành hiện tượng truyền hình, Triệu Vy một lần nữa khiến công chúng dõi theo, nhưng lần này tương lai của cô trên màn ảnh vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.