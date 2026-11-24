Mới đây, Triệu Vy trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại Singapore và có cuộc trò chuyện hiếm hoi với truyền thông sau nhiều năm sống kín tiếng. Trong cuộc phỏng vấn với Lianhe Zaobao, nữ diễn viên gây bất ngờ khi thẳng thắn chia sẻ về cuộc sống hiện tại, đồng thời cho biết việc trở lại đóng phim không còn là ưu tiên hàng đầu của mình.

Khi được hỏi liệu có còn mong muốn đứng trước ống kính và tận hưởng ánh hào quang showbiz, Triệu Vy cho biết bản thân không đặt ra mục tiêu cụ thể. Nữ diễn viên muốn mọi thứ diễn ra tự nhiên, thay vì cố gắng tìm lại vị thế từng có. Theo cô, việc được trải nghiệm những điều mới mẻ trong cuộc sống giờ đây quan trọng hơn chuyện tái xuất màn ảnh.

Triệu Vy gây chú ý khi hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông sau nhiều năm sống kín tiếng.

Phát biểu này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi Triệu Vy từng là một trong những minh tinh quyền lực của làng giải trí Trung Quốc. Năm 1998, vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách đưa tên tuổi cô phủ sóng khắp châu Á. Hình ảnh nàng cách cách tinh nghịch, thông minh và giàu tình cảm trở thành biểu tượng khó thay thế trong ký ức nhiều thế hệ khán giả.

Sau thành công vang dội, Triệu Vy tiếp tục ghi dấu qua Tân Dòng Sông Ly Biệt, Họa Bì, Mẹ Hổ Bố Mèo và nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình đình đám. Không dừng lại ở diễn xuất, nữ nghệ sĩ còn thử sức với vai trò đạo diễn, tạo tiếng vang với Gửi Tuổi Thanh Xuân năm 2013.

Vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách từng đưa Triệu Vy trở thành ngôi sao đình đám khắp châu Á.

Tuy nhiên, sự nghiệp Triệu Vy bất ngờ chững lại vào tháng 8/2021 khi tên tuổi cô bị gỡ khỏi nhiều nền tảng giải trí tại Trung Quốc. Hàng loạt tác phẩm từng gắn liền với nữ diễn viên cũng chịu ảnh hưởng. Dù nguyên nhân cụ thể của những động thái này không được công bố đầy đủ, Triệu Vy gần như rút khỏi các hoạt động công khai suốt nhiều năm.

Đến tháng 10/2026, Triệu Vy bất ngờ xuất hiện tại Singapore để tham dự sự kiện của nhà tạo mẫu tóc Kim Robinson. Nữ diễn viên gây chú ý với phong thái giản dị, thoải mái và tinh thần tích cực. Cô tiết lộ những năm gần đây chủ yếu ở nhà, đọc sách, đi du lịch và tận hưởng nhịp sống chậm rãi.

Không còn mặn mà với việc tái xuất màn ảnh, Triệu Vy đang tìm kiếm hướng đi mới phía sau ống kính.

Đáng chú ý, Triệu Vy cho biết bản thân không còn quá đặt nặng thành công hay danh tiếng. Nếu trước đây những thành tựu lớn mới khiến cô cảm thấy hạnh phúc, hiện tại ngay cả những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng đủ mang đến niềm vui. Nữ diễn viên cho rằng mỗi người nên trân trọng hiện tại thay vì mãi tiếc nuối thời kỳ hoàng kim đã qua.

Dù không còn tha thiết với việc xuất hiện trước công chúng, Triệu Vy khẳng định tình yêu dành cho điện ảnh chưa hề nguội lạnh. Thay vì trở lại với vai trò diễn viên, cô đang tập trung nghiên cứu công nghệ trí tuệ nhân tạo và thử nghiệm sản xuất các dự án phim ngắn bằng AI cùng bạn bè.

Không còn mặn mà với việc tái xuất màn ảnh, Triệu Vy đang tìm kiếm hướng đi mới phía sau ống kính.

Theo Triệu Vy, AI đang mở ra hướng phát triển mới cho ngành công nghiệp điện ảnh, giúp hiện thực hóa nhiều ý tưởng sáng tạo với chi phí thấp hơn. Cô cũng dành thời gian viết kịch bản và mong muốn hợp tác với các ê kíp quốc tế, đặc biệt là những nhà làm phim tại Singapore.

Bên cạnh sự nghiệp, Triệu Vy hiện dành nhiều sự quan tâm cho con gái 16 tuổi. Nữ diễn viên lựa chọn tôn trọng sự trưởng thành của con, đồng thời tiếp tục tận hưởng những chuyến du lịch và khoảng thời gian riêng tư.

Từng là minh tinh hàng đầu màn ảnh Hoa ngữ, Triệu Vy giờ đây không còn đặt nặng chuyện tìm lại hào quang quá khứ.

Ở tuổi 50, Triệu Vy dường như không còn muốn tìm lại hào quang của nàng Tiểu Yến Tử năm nào. Sau những thăng trầm, nữ minh tinh lựa chọn sống chậm, tìm kiếm niềm vui giản dị và tiếp tục gắn bó với điện ảnh theo cách riêng. Với Triệu Vy, ánh đèn sân khấu có thể không còn là đích đến, nhưng đam mê sáng tạo vẫn chưa khép lại.