Triệu Vy tiết lộ cuộc sống hiện tại

Theo Lianhe Zaobao, Triệu Vy tham dự sự kiện trình diễn tóc mang tên The Golden Age do nhà tạo mẫu Kim Robinson tổ chức tại Singapore vào ngày 20/10/2026. Sự xuất hiện của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi đây là dịp hiếm hoi cô chia sẻ trực tiếp về cuộc sống sau khoảng thời gian dài hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Triệu Vy xuất hiện tại buổi trình diễn tóc The Golden Age ở Singapore. Ảnh: Long Gouxiong/Zaobao.

Thay vì đề cập đến khả năng tái xuất trong một dự án phim cụ thể, Triệu Vy nói về những trải nghiệm và công việc cô đang theo đuổi. Nữ diễn viên cho biết mình dành thời gian đi du lịch, viết kịch bản và tìm hiểu những phương thức làm phim mới cùng bạn bè. Trong đó, việc thử nghiệm ứng dụng AI vào quá trình sáng tạo là một hướng đi đáng chú ý.

Sự quan tâm của Triệu Vy đối với công việc phía sau máy quay phần nào cho thấy cô vẫn muốn gắn bó với điện ảnh, nhưng có thể lựa chọn cách tiếp cận khác so với giai đoạn hoạt động sôi nổi trước đây. Thay vì chỉ xuất hiện với vai trò diễn viên, nữ nghệ sĩ đang dành thời gian khám phá quá trình phát triển ý tưởng và xây dựng câu chuyện.

Triệu Vy hào hứng với công việc phía sau máy quay

Trong cuộc trò chuyện tại sự kiện, Triệu Vy bày tỏ sự yêu thích đối với công việc phía sau máy quay. Cô cũng hài hước chia sẻ rằng khi làm việc ở vị trí này, bản thân sẽ ít chịu áp lực hơn về chuyện giữ vóc dáng so với lúc trực tiếp xuất hiện trên màn ảnh.

Triệu Vy tiết lộ yêu thích công việc hậu trường, đồng thời thử sức sáng tạo phim ảnh bằng công nghệ AI.

Phát ngôn có phần dí dỏm của nữ diễn viên mang đến góc nhìn gần gũi về cuộc sống hiện tại. Với những nghệ sĩ thường xuyên đứng trước ống kính, ngoại hình và hình ảnh cá nhân luôn là những yếu tố nhận được nhiều sự chú ý. Trong khi đó, công việc hậu trường cho phép họ tập trung nhiều hơn vào nội dung, ý tưởng và quá trình sáng tạo.

Việc Triệu Vy nhắc đến viết kịch bản cũng khiến khán giả quan tâm. Trong sự nghiệp, cô từng được biết đến rộng rãi với vai trò diễn viên, sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đạo diễn và sản xuất phim. Bởi vậy, thông tin cô tiếp tục dành thời gian cho công việc sáng tạo phía sau máy quay làm dấy lên sự tò mò về hướng đi tiếp theo.

Tuy nhiên, những chia sẻ tại Singapore chưa đồng nghĩa với việc Triệu Vy đã xác nhận trở lại ngành giải trí bằng một dự án mới. Hiện nữ diễn viên mới đề cập đến các hoạt động cá nhân và quá trình thử nghiệm làm phim cùng bạn bè, chưa công bố tác phẩm cụ thể hay thời điểm tái xuất.

Trong bối cảnh công nghệ AI ngày càng được quan tâm trong ngành công nghiệp sáng tạo, việc một nghệ sĩ có kinh nghiệm làm phim tìm hiểu phương thức này cũng là chi tiết đáng chú ý. Dù vậy, vẫn cần thêm thông tin để xác định mức độ tham gia cũng như định hướng cụ thể của Triệu Vy đối với các dự án phim ứng dụng AI.

Triệu Vy gọi hiện tại là “thời kỳ hoàng kim”

Một trong những điểm đáng chú ý khác tại sự kiện là cách Triệu Vy nhìn nhận giai đoạn hiện tại của bản thân. Nữ diễn viên gọi đây là “thời kỳ hoàng kim”, cho thấy cô đang có cách nhìn tích cực về cuộc sống và những lựa chọn cá nhân.

Sau nhiều năm gắn bó với màn ảnh, Triệu Vy từng bước xây dựng sự nghiệp ở nhiều vai trò khác nhau. Tuy nhiên, trong thời gian dài, cô không thường xuyên xuất hiện trước công chúng như trước. Vì thế, mỗi lần nữ nghệ sĩ chia sẻ về cuộc sống hoặc công việc đều thu hút sự quan tâm của khán giả.

Triệu Vy chia sẻ tình cảm dành cho Singapore và quan điểm trân trọng cuộc sống hiện tại.

Lần xuất hiện tại Singapore lần này chưa mang đến thông báo chính thức về việc trở lại diễn xuất. Thay vào đó, những chia sẻ của Triệu Vy tập trung vào cuộc sống cá nhân, niềm yêu thích công việc hậu trường và mong muốn thử nghiệm những ý tưởng làm phim mới.

Ở thời điểm hiện tại, chưa có thông tin xác nhận nữ diễn viên sẽ tham gia dự án điện ảnh hay truyền hình nào trong thời gian tới. Dẫu vậy, việc cô tiếp tục viết kịch bản và tìm hiểu công nghệ AI cho thấy điện ảnh vẫn là lĩnh vực cô dành sự quan tâm.

Với khán giả từng yêu mến Triệu Vy qua Hoàn Châu Cách Cách, những tiết lộ mới nhất có thể khơi gợi sự tò mò về chặng đường tiếp theo của nữ diễn viên. Liệu cô sẽ trở lại màn ảnh hay tiếp tục phát triển công việc phía sau máy quay vẫn là câu hỏi chưa có lời giải. Trước mắt, Triệu Vy dường như đang tận hưởng nhịp sống riêng và chủ động tìm kiếm những hướng sáng tạo phù hợp với bản thân.