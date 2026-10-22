Triệu Vy hé lộ hướng đi mới sau 5 năm vắng bóng

Sau thời gian dài vắng bóng tại các sự kiện giải trí, Triệu Vy trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại Singapore vào tối 20/10. Nữ diễn viên tham dự show diễn tóc mang chủ đề Thời đại hoàng kim do nhà tạo mẫu Kim Robinson tổ chức. Đây là người bạn lâu năm của ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách, vì vậy sự có mặt của cô được xem là động thái đáng chú ý sau nhiều năm hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Theo thông tin được truyền thông đăng tải, Triệu Vy còn giao lưu với báo chí cùng Kim Robinson và nam diễn viên Singapore Lý Nam Tinh. Sự kiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những người vẫn theo dõi tình hình của nữ diễn viên kể từ khi sự nghiệp tại Trung Quốc gặp biến động vào năm 2021.

Triệu Vy trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại Singapore vào tối 20/10.

Điều khiến công chúng chú ý không chỉ là màn lộ diện, mà còn nằm ở những chia sẻ của Triệu Vy về công việc hiện tại. Nữ diễn viên cho biết cô đang tự viết kịch bản, đồng thời cùng bạn bè tìm hiểu việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quá trình sáng tạo phim ảnh. Đây là hướng đi cho thấy cô vẫn quan tâm đến lĩnh vực điện ảnh, dù chưa công bố dự án trở lại với vai trò diễn viên.

Trong cuộc trò chuyện, Triệu Vy tiết lộ bản thân thường xem những bộ phim ngắn được tạo ra bằng AI. Cô nhận thấy công nghệ này đang mở ra nhiều khả năng mới, từ xây dựng bối cảnh đến thể hiện các ý tưởng khó thực hiện bằng phương pháp sản xuất truyền thống. Với người từng đảm nhiệm cả vai trò diễn viên lẫn đạo diễn, việc tìm hiểu công nghệ mới có thể trở thành một hướng phát triển đáng chú ý trong thời gian tới.

Khi được hỏi có nhớ cảm giác đứng trước máy quay hay không, nữ diễn viên trả lời rằng khán giả có thể xem lại những tác phẩm cũ của cô. Phát ngôn này chưa xác nhận kế hoạch tái xuất, nhưng phần nào cho thấy Triệu Vy chưa đưa ra thông báo cụ thể về việc trở lại đóng phim. Hiện tại, công việc viết kịch bản và thử nghiệm sản xuất bằng AI là những thông tin rõ ràng nhất được cô chia sẻ.

Sinh năm 1976, Triệu Vy từng nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách. Thành công của bộ phim đưa cô trở thành một trong những gương mặt được chú ý của màn ảnh Hoa ngữ. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh, trong đó có Tân dòng sông ly biệt và Họa bì. Cô cũng mở rộng hoạt động sang lĩnh vực đạo diễn, với phim điện ảnh Gửi thanh xuân (So Young) đạt thành công tại phòng vé Trung Quốc.

Triệu Vy từng nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách.

Tuy nhiên, từ năm 2021, sự nghiệp của Triệu Vy gần như chững lại. Tên và hình ảnh của cô bị gỡ khỏi một số nền tảng, còn các dự án từng tham gia cũng chịu ảnh hưởng. Nguyên nhân cụ thể dẫn đến những động thái này chưa được cơ quan chức năng công bố đầy đủ. Vì vậy, những thông tin về tình trạng hoạt động của nữ diễn viên cần được nhìn nhận thận trọng, thay vì xem các đồn đoán trên mạng là kết luận chính thức.

Trong giai đoạn vắng bóng, Triệu Vy ít tham gia sự kiện và hạn chế chia sẻ đời tư. Lần xuất hiện tại Singapore vì thế mở ra thêm thông tin về cuộc sống và công việc hiện tại của Triệu Vy, song chưa thể xem là dấu mốc xác nhận cô chính thức trở lại showbiz. Việc viết kịch bản và thử nghiệm làm phim bằng AI có thể là bước chuẩn bị cho hướng hoạt động khác, nhưng kế hoạch cụ thể vẫn cần chờ những chia sẻ tiếp theo từ nữ diễn viên. Với khán giả từng yêu mến Tiểu Yến Tử, câu hỏi được quan tâm lúc này là liệu cô sẽ tiếp tục đứng sau máy quay hay một ngày nào đó trở lại màn ảnh với vai trò diễn viên.