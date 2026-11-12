Triệu Vy được minh oan trong vụ tung tin bôi nhọ

Ngày 12/11, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin nữ diễn viên Triệu Vy đã giành chiến thắng trong vụ kiện liên quan đến hành vi tung tin thất thiệt, xâm phạm danh dự trên mạng xã hội. Sau khoảng một năm rưỡi theo đuổi các thủ tục pháp lý, ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách nhận được phán quyết có lợi từ Tòa án Internet Bắc Kinh.

Theo Sohu, anh trai kiêm người quản lý của Triệu Vy là Triệu Kiện đã công bố kết quả vụ kiện. Hai bị đơn Dương Sùng Cao và Chu Xảo Vân bị xác định đã đăng tải những nội dung bịa đặt, gây tổn hại đến danh tiếng của nữ diễn viên. Tòa án yêu cầu cả hai công khai xin lỗi trên trang thông báo của Tòa án Nhân dân Trung Quốc.

Triệu Vy gây chú ý khi giành chiến thắng trong vụ kiện liên quan đến hành vi tung tin sai sự thật, xâm phạm danh dự trên mạng xã hội.

Ngoài việc phải xin lỗi, hai bị đơn còn bị buộc bồi thường cho Triệu Vy 5.000 nhân dân tệ nhằm bù đắp tổn thất tinh thần, cùng 6.000 nhân dân tệ chi phí bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Tổng số tiền phải bồi thường là 11.000 nhân dân tệ, tương đương hơn 42 triệu đồng.

Vụ việc bắt nguồn từ tháng 4/2025, khi một số tài khoản mạng xã hội liên tục đăng tải thông tin tiêu cực về Triệu Vy. Những bài viết với nội dung như nữ diễn viên tìm cách trả thù người khác hoặc bị đẩy vào hoàn cảnh tuyệt vọng đã thu hút sự chú ý, kéo theo nhiều bình luận công kích.

Qua quá trình xem xét, cơ quan xét xử xác định các nội dung liên quan là thông tin sai sự thật, có tính chất xúc phạm và làm ảnh hưởng đến danh dự của Triệu Vy. Hai bị đơn đã chấp hành phán quyết, đồng thời thừa nhận hành vi phát tán tin giả trong thư xin lỗi công khai.

Nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách được tòa án tuyên bồi thường tổng cộng 11.000 NDT sau thời gian dài theo đuổi vụ kiện.

Đáng chú ý, theo thông tin từ phía luật sư của Triệu Vy, những tài khoản này còn khai thác sự tò mò của công chúng để kiếm tiền. Người đọc phải trả từ 1 đến 3 nhân dân tệ để tiếp cận một số bài viết. Khi bị khiếu nại hoặc khởi kiện, người vận hành có thể xóa tài khoản cũ rồi lập tài khoản khác để tiếp tục đăng nội dung tương tự.

Triệu Kiện cho biết gia đình đã phải chịu áp lực tinh thần trong thời gian dài vì những thông tin xuyên tạc. Dù quá trình kiện tụng tốn nhiều thời gian, Triệu Vy vẫn quyết định sử dụng biện pháp pháp lý để bảo vệ danh dự thay vì chỉ lên tiếng phủ nhận trên mạng xã hội.

Phía Triệu Vy cho biết những thông tin bịa đặt trên mạng xã hội đã gây ảnh hưởng đến danh tiếng và cuộc sống của nữ diễn viên.

Đây chưa phải tranh chấp pháp lý duy nhất mà Triệu Vy đang theo đuổi. Nữ diễn viên còn bị một số tài khoản gán ghép với những hoạt động kinh doanh phi pháp và đường dây lừa đảo tại Đông Nam Á, trong đó xuất hiện tên Xà Trí Giang. Phía gia đình khẳng định Triệu Vy không có mối liên hệ với nhân vật này và đang tiếp tục thu thập chứng cứ để xử lý các thông tin bị cho là bịa đặt.

Tuy nhiên, cần phân biệt rằng phán quyết vừa được công bố chỉ giải quyết hành vi bôi nhọ của hai bị đơn trong vụ kiện cụ thể. Những tranh chấp và cáo buộc khác chưa thể được xem là đã có kết luận cuối cùng nếu chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Triệu Vy tiếp tục sử dụng biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi trước những thông tin tiêu cực chưa được kiểm chứng.

Chiến thắng pháp lý lần này đặc biệt thu hút sự chú ý bởi Triệu Vy từng là một trong những minh tinh có sức ảnh hưởng lớn nhất màn ảnh Hoa ngữ. Sinh năm 1976, cô nổi tiếng khắp châu Á nhờ vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách, trước khi tiếp tục khẳng định tên tuổi qua Tân Dòng Sông Ly Biệt, Họa Bì và Mẹ Hổ Bố Mèo.

Không chỉ thành công ở lĩnh vực truyền hình, Triệu Vy còn ghi dấu với điện ảnh và vai trò đạo diễn. Sự nghiệp của cô từng đạt nhiều thành tựu, giúp nữ diễn viên trở thành gương mặt nổi bật của làng giải trí Trung Quốc trong suốt hơn hai thập kỷ.

Sự nghiệp của Triệu Vy chững lại từ năm 2021 khi nhiều tác phẩm có cô tham gia bất ngờ bị gỡ khỏi các nền tảng trực tuyến.

Tuy nhiên, từ tháng 8/2021, sự nghiệp của Triệu Vy bất ngờ chững lại khi nhiều tác phẩm có cô tham gia bị gỡ khỏi các nền tảng trực tuyến. Tên nữ diễn viên cũng biến mất khỏi một số danh sách diễn viên và giải thưởng. Dù sự việc gây chấn động ngành giải trí, cơ quan chức năng Trung Quốc chưa công bố đầy đủ nguyên nhân dẫn đến những thay đổi này.

Sau gần năm năm ít xuất hiện trước công chúng, Triệu Vy gây chú ý khi tham dự một sự kiện thời trang tại Singapore vào tháng 10/2026. Nữ diễn viên cho biết hiện ưu tiên cuộc sống bình yên, dành thời gian du lịch cùng bạn bè và hạn chế hoạt động trên mạng xã hội.

Triệu Vy xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở Singapore vào tháng 10/2026 sau thời gian dài ít hoạt động trước công chúng.

Ở tuổi 50, Triệu Vy vẫn chưa công bố kế hoạch trở lại đóng phim. Dẫu vậy, kết quả vụ kiện mới nhất đánh dấu một bước tiến quan trọng trong hành trình bảo vệ danh dự của nữ diễn viên, giữa thời điểm những thông tin liên quan đến đời tư và sự nghiệp của cô tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.