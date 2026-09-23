Triệu Vân bị giáng chức vì liên quan tới cái chết của con trai Gia Cát Lượng?

Năm 228, Gia Cát Lượng tiến hành cuộc Bắc phạt lần thứ nhất với tham vọng cực kỳ lớn lao, biến Thục Hán từ thế yếu thành thế mạnh, lấy Lũng Hữu làm đòn bẩy thôn tính nước Ngụy.

Đáng tiếc, chiến dịch mang bao kỳ vọng ban đầu lại trở thành gáo nước lạnh dội thẳng vào chiến lược của Gia Cát Lượng. Các sử gia đánh giá, đây là thất bại đau đớn nhất của Thục Hán vì đã ở rất gần chiến thắng nhưng lại để sụp đổ chỉ trong khoảnh khắc.

Triệu Vân liên quan tới cái chết của con trai Gia Cát Lượng?

Gia Cát Lượng đau đớn khi chiến dịch Bắc phạt lần thứ nhất thất bại trong khoảnh khắc.

Là người đứng đầu chiến dịch, Khổng Minh Gia Cát Lượng đã đứng ra nhận trách nhiệm. Ông tự giáng chức ba cấp. Triệu Vân cũng bị giáng chức làm tướng quân đồn trú sau thất bại tại trận Cử Cổ.

Trùng hợp là Gia Cát Kiều, con trai cả của Gia Cát Lượng, người được ông bồi dưỡng cẩn thận suốt nhiều năm, cũng chết trong trận chiến này. Từ đó, một số người đưa ra giả thiết Triệu Vân bị giáng chức vì cái chết của Gia Cát Kiều, thậm chí còn có những tuyên bố cực đoan cho rằng Triệu Vân là nguyên nhân gây ra cái chết của vị tướng này.

Gia Cát Kiều vốn là con thứ của Gia Cát Cẩn - anh trai Gia Cát Lượng. Do đã bước sang tuổi trung niên mà vẫn chưa có con nối dõi nên Gia Cát Lượng nhận con trai của anh mình làm con thừa tự.

Ngay từ nhỏ, Gia Cát Kiều đã thể hiện rõ sự thông minh, dũng cảm và có tài thao lược. Với sự bồi dưỡng cẩn thận của cha nuôi, ông được kỳ vọng sẽ thay cha gánh vác giang sơn của nhà Thục Hán.

Gia Cát Kiều được đánh giá là thừa hưởng nhiều tài năng quân sự từ cha.

Trong cuộc Bắc phạt lần thứ nhất năm 228, Gia Cát Kiều được cử ra mặt trận cùng quân đội và không may qua đời trong năm đó tại Hán Trung. Triệu Vân và Đặng Chi được giao nhiệm vụ thống lĩnh một cánh quân nhỏ nghi binh ở Tà Cốc. Khi đại quân Thục Hán thất bại ở Nhai Đình, Triệu Vân buộc phải lui binh.

Sách sử ghi nhận ông rút lui rất kỷ luật, “binh lính không bị thất lạc, khí giới quân nhu không bị mất mát”. Tuy nhiên, sau đó Triệu Vân vẫn bị Gia Cát Lượng giáng chức từ Trấn Đông tướng quân xuống làm Trấn Quân tướng quân.

Từ những sự kiện trên, một số người đặt ra câu hỏi: Nếu Triệu Vân bảo toàn lực lượng giỏi đến mức “quân lính không hề thất lạc”, tại sao Gia Cát Kiều (lúc đó được cho là đi theo cánh quân này hoặc ở gần đó) lại phải bỏ mạng?

Từ nghi vấn mang tính áp đặt này, họ đẩy câu chuyện đi xa hơn khi tung tin Triệu Vân đã “ra tay sát hại” hoặc cố tình để Gia Cát Kiều chết; rằng hành động này xuất phát mâu thuẫn nội bộ phe phái (giữa cựu thần trung thành với Lưu Bị và thế lực mới của Gia Cát Lượng), dẫn đến việc Gia Cát Lượng tức giận giáng chức Triệu Vân.

Triệu Vân bị giáng chức vì liên quan tới cái chết của con trai Gia Cát Lượng?

Sự thật lịch sử

Triệu Vân bị giáng chức vì trách nhiệm quân sự. Trong quân luật nhà Thục Hán, dù Triệu Vân rút lui an toàn và giảm thiểu thiệt hại, nhưng về tổng thể chiến dịch, cánh quân của ông vẫn phải chịu thất bại trước danh tướng Tào Chân của nhà Ngụy. Việc giáng chức là để giữ nghiêm quân pháp và chủ trương “thưởng phạt phân minh” của Gia Cát Lượng. Chính bản thân vị quân sư cũng tự giáng 3 cấp.

Một sự thật nữa là Gia Cát Kiều không thuộc cánh quân của Triệu Vân. Sử sách ghi chép, Gia Cát Kiều được Gia Cát Lượng mang theo ra mặt trận Hán Trung để đốc thúc việc vận chuyển lương thảo cùng những “con ông cháu cha” trẻ tuổi khác nhằm rèn luyện, chứ không tham gia chiến đấu trực tiếp trong cánh quân nghi binh của Triệu Vân tại Tà Cốc. Gia Cát Kiều chết vì đổ bệnh do làm việc quá sức ở vùng núi non hiểm trở, chứ không phải tử trận hay bị ám sát.

Triệu Vân nổi tiếng với sự trung thành.

Cha Gia Cát Kiều là Gia Cát Cẩn - một trọng thần có tầm ảnh hưởng lớn, phục vụ trung thành cho Tôn Quyền của nước Đông Ngô. Việc Gia Cát Kiều được nhận nuôi có sự đồng ý của Tôn Quyền trước đó.

Sự tồn tại của Kiều là một trong nhưng sợi dây gắn kết mối quan hệ ngoai giao của liên minh Đông Ngô - Thục Hán. Đây là mối quan hệ mà cả đời Gia Cát Lượng luôn ra sức vun vén. Nó có ảnh hưởng trực tiếp tới sự hưng vong của nhà Thục Hán. Là một trong những vị tướng đừng đầu quân đội, lại rất mực trung thành, Triệu Vân thừa sức hiểu điều đó, nên sẽ không bao giờ có chuyện ông tham gia hoặc có liên quan tới cái chết của Gia Cát Kiều.

Mặt khác, thời điểm qua đời, Gia Cát Kiều còn khá trẻ. Vị trí của Triệu Vân trong triều đình Thục Hán đã vững như bàn thạch. Gia Cát Kiều không phải là đối thủ chính trị, cũng không có bất cứ mâu thuẫn gì về quyền lợi với Triệu Vân.

Mối quan hệ giữa Gia Cát Lượng và Triệu Vân cũng rất tốt. Nhiều nhà sử học còn chỉ ra rằng, sau khi Lưu Bị qua đời, Gia Cát Lượng nắm toàn bộ quyền lực trong quân đội đã liên tiếp thăng chức vượt bậc cho Triệu Vân. Năm 223, dưới sự tham mưu của Gia Cát Lượng, hậu chủ Lưu Thiện lập tức phong Triệu Vân làm Trung hộ quân, Chinh Nam tướng quân, phong tước Vĩnh Xương Đình hầu, và sau đó thăng tiếp lên Trấn Đông tướng quân.

Triệu Vân nối tiếng với lòng trung thành.

Thêm vào đó, Triệu Vân luôn nổi tiếng là người chính trực. Ông luôn đứng ngoài các cuộc tranh giành quyền lực. Dù sở hữu võ công đỉnh cao, nhiều lần lập chiến công hiển hách nhưng gần như cả cuộc đời mình, Triệu Vân an phận với vị trí “vệ sĩ cấp cao”, chịu trách nhiệm đảm bảo sự an toàn của vợ con Lưu Bị.

Lưu Bị vốn nổi tiếng với tài nhìn người xuất chúng. Nếu Triệu Vân không xứng đáng, làm sao vị vua đầu tiên của nhà Thục Hán lại có thể an tâm giao sự an toàn và tính mạng của cả gia quyến mình cho ông?

Với tất cả các lý do đó, các nhà sử học khẳng định, hoàn toàn không có chuyện Triệu Vân có liên quan tới cái chết của con trai Gia Cát Lượng. Những lời đồn đoán trên chỉ là sự suy diễn vô căn cứ của một số người.