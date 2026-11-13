'Triệu trái tim, một quyết tâm' đẩy lùi ma túy trong công nhân lao động

Các đại biểu thực hiện nghi thức hưởng ứng Chiến dịch “Công nhân Việt Nam kiên quyết nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm”.

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, các ban, sở, ngành của tỉnh; đại diện Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp cùng khoảng 1.000 cán bộ Công đoàn, đoàn viên, công nhân, người lao động.

Tây Ninh là một trong những địa phương phía Nam được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lựa chọn tổ chức chương trình sau Lễ phát động Chiến dịch tại thành phố Hải Phòng vào tháng 9/2026. Hoạt động nhằm triển khai hiệu quả Tiểu dự án 4 “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp”, thuộc Dự án 7, Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Công nhân, người lao động tự tin trả lời các câu hỏi tìm hiểu pháp luật, kiến thức về phòng, chống ma túy tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, ma túy là hiểm họa đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Đáng lo ngại, hiện có khoảng 16.000 công nhân nghiện ma túy. Đây có thể vẫn là con số chưa đầy đủ, nhất là đối với lao động phi chính thức và những trường hợp sử dụng ma túy ẩn, khó phát hiện, thống kê.

Trước thực trạng này, Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy trong công nhân lao động, góp phần bảo vệ lực lượng sản xuất và tương lai của người lao động. Thông điệp cốt lõi của chương trình là mỗi công nhân kiên quyết không sử dụng ma túy dù chỉ một lần. Ma túy không chỉ hủy hoại sức khỏe, tương lai của người sử dụng mà còn gây đau đớn cho gia đình, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Đáng chú ý, ma túy không phải lúc nào cũng tiếp cận con người bằng những biểu hiện đáng sợ mà có thể được ngụy trang dưới những lời mời gọi ngọt ngào, nhẹ nhàng, khiến người lao động mất cảnh giác.

Công nhân, người lao động hào hứng tham gia giao lưu, trả lời các câu hỏi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy tại chương trình.

Ông Ngọ Duy Hiểu đề nghị các cấp Công đoàn, doanh nghiệp và tổ chức liên quan đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy ngay từ nhà máy, xí nghiệp; đồng thời nâng cao vai trò giám sát, theo dõi, nhận diện những dấu hiệu và nguy cơ ma túy xâm nhập đời sống công nhân. Đối với những người không may lầm lỡ, tổ chức Công đoàn và cộng đồng cần tránh thái độ kỳ thị, xa lánh; thay vào đó là tôn trọng phẩm giá, động viên, chia sẻ, tạo điều kiện để họ có thêm niềm tin, nghị lực làm lại cuộc đời.

Từ thông điệp của chiến dịch, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn mỗi công nhân không chỉ dừng lại ở việc hưởng ứng mà cần thể hiện bằng cam kết, hành động cụ thể; chủ động lan tỏa đến đồng nghiệp, người thân thông điệp không thử ma túy dù chỉ một lần, luôn cảnh giác để ma túy không có cơ hội tiếp cận.

Ban Tổ chức trao tặng quà, động viên đoàn viên, công nhân, người lao động tham gia chương trình.

Đại diện cho hơn 20.000 công nhân của đơn vị, chị Đặng Thị Diệu Linh, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gain Lucky (Việt Nam) khẳng định quyết tâm hưởng ứng chiến dịch. Tại doanh nghiệp, 100% người lao động là đoàn viên Công đoàn. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm để tổ chức Công đoàn bảo đảm không một người lao động nào bị bỏ quên. Công đoàn cơ sở xác định trước hết phải ngăn ngừa từ sớm, không để người lao động nảy sinh tâm lý thử ma túy cho biết. Nội dung phòng, chống ma túy sẽ được lồng ghép vào các buổi sinh hoạt tổ Công đoàn bằng cách truyền đạt tự nhiên, dễ hiểu, giúp công nhân nhận diện nguy cơ, chủ động từ chối khi bị rủ rê và biết cách thông báo cho người có trách nhiệm khi phát hiện tình huống bất thường.

Cùng với đó, các tổ Công đoàn sẽ sâu sát hơn với đời sống công nhân, chủ động tìm hiểu, chia sẻ khi phát hiện người lao động nghỉ làm bất thường hoặc gặp biến cố tâm lý. Công đoàn cũng là nơi để công nhân tin tưởng, tâm sự; cam kết bảo mật thông tin và phối hợp với Công an địa phương bảo đảm an ninh tại các khu nhà trọ công nhân. Đối với những người từng lầm lỡ, Công đoàn sẽ không quay lưng mà phối hợp với gia đình và doanh nghiệp tìm giải pháp hỗ trợ những người thực sự mong muốn làm lại cuộc đời, tạo cơ hội để họ trở lại cuộc sống, hòa nhập với tập thể trong sự tôn trọng.

Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gain Lucky (Việt Nam) mong muốn Ban Giám đốc tiếp tục đồng hành, xem xây dựng môi trường làm việc không ma túy là một trong những tiêu chuẩn của doanh nghiệp, được thực hiện nghiêm túc như yêu cầu về chất lượng từng tấm vải.

Chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy, lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường lao động an toàn, không ma túy.

Tại chương trình, các đại biểu đã thực hiện nghi thức hưởng ứng chiến dịch. Công nhân, người lao động hào hứng tham gia hoạt động tìm hiểu pháp luật, kiến thức phòng, chống ma túy với chủ đề “Hiểu đúng - Lựa chọn đúng”. Ban Tổ chức cũng trao tặng quà cho đoàn viên, người lao động và tổ chức chương trình nghệ thuật lồng ghép các thông điệp về phòng, chống ma túy.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sau chương trình tại Tây Ninh, đơn vị sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng tại Nghệ An và Điện Biên, góp phần thực hiện mục tiêu tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và kỹ năng phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.