Triệu trái tim hướng về TP HCM đưa tiễn những người con ưu tú của Tổ quốc
Giữa những rộn ràng của một Thành phố Hồ Chí Minh năng động, nhịp sống bỗng chùng xuống, chậm lại và thành kính hướng về một hành trình đặc biệt - hành trình đưa 731 người con ưu tú của Tổ quốc trở về ngôi nhà chung tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.
Sáng nay, ánh nắng tháng 10 trải nhẹ trên Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, nơi từ nhiều tháng qua đã hóa thành chốn tâm linh, là điểm hội tụ của triệu con tim hướng về các anh. Tại đây, sau lễ truy điệu trang nghiêm diễn ra lúc 8 giờ, 731 liệt sĩ, gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể với 33 liệt sĩ, chính thức bước vào chặng đường về với Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.
Sự kiện quy tập và long trọng an táng số lượng lớn hài cốt liệt sĩ lần này tiếp tục khẳng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", là minh chứng sống động cho tấm lòng thủy chung, trọn vẹn nghĩa tình của Đảng và nhà nước và Nhân dân Thành phố mang tên Bác đối với những người đã ngã xuống vì non sông.
Lộ trình dài chừng 26 km từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng qua các tuyến phố thân quen: Trường Sơn – Cách Mạng Tháng Tám – vòng xoay Dân Chủ – Cách Máng Tháng Tám – Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội để tiến về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, phường Long Bình.
Từ các phường Hòa Hưng, Bàn Cờ, Gia Định cho đến Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Long Bình... dọc hai bên vỉa hè, hàng ngàn người dân đã đứng chờ từ sớm. Không tiếng còi xe vội vã, không sự chen lấn, chỉ có những ánh mắt rưng rưng, những nhành hoa trắng trên tay và những cái cúi đầu lặng lẽ.
Những cụ già tóc bạc lặng lẽ chấm khăn tay lau khóe mắt; những em bé ngoan ngoãn được cha mẹ đặt cho cành hoa trắng để kính cẩn tiễn đưa các bác, các chú.
Khi đoàn xe cập bến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố trên đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, lễ an táng trọng thể được cử hành trong khói hương trầm mặc. Từng nắp huyệt được hạ xuống, từng nắm đất quê hương được vun lên ôm ấp lấy các anh.
Từ nay, các anh được quây quần bên đồng đội, dưới bóng mát của cây xanh và sự chăm sóc ngập tràn tình nghĩa của thế hệ mai sau. Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta mãi mãi ghi công các anh, những tượng đài bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/trieu-trai-tim-huong-ve-tp-hcm-dua-tien-nhung-nguoi-con-uu-tu-cua-to-quoc-20261014101652985.htm