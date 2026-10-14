Triệu trái tim hướng về TP HCM đưa tiễn những người con ưu tú của Tổ quốc

Đoàn xe đưa các anh hùng liệt sĩ đi qua các tuyến đường. Ảnh Hải Anh

Sáng nay, ánh nắng tháng 10 trải nhẹ trên Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, nơi từ nhiều tháng qua đã hóa thành chốn tâm linh, là điểm hội tụ của triệu con tim hướng về các anh. Tại đây, sau lễ truy điệu trang nghiêm diễn ra lúc 8 giờ, 731 liệt sĩ, gồm 698 bộ hài cốt riêng lẻ và 1 bộ hài cốt tập thể với 33 liệt sĩ, chính thức bước vào chặng đường về với Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Dòng người đưa tiễn các anh hùng của dân tộc. Ảnh Hải Anh

Sự kiện quy tập và long trọng an táng số lượng lớn hài cốt liệt sĩ lần này tiếp tục khẳng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", là minh chứng sống động cho tấm lòng thủy chung, trọn vẹn nghĩa tình của Đảng và nhà nước và Nhân dân Thành phố mang tên Bác đối với những người đã ngã xuống vì non sông.

Từ sáng sớm người dân đã xếp hàng ngay công viên Lê Thị Riêng để đưa tiễn cac liệt sĩ. Ảnh Ngọc Anh

Lộ trình dài chừng 26 km từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng qua các tuyến phố thân quen: Trường Sơn – Cách Mạng Tháng Tám – vòng xoay Dân Chủ – Cách Máng Tháng Tám – Điện Biên Phủ – cầu Sài Gòn – Võ Nguyên Giáp – Xa lộ Hà Nội để tiến về Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, phường Long Bình.

Đoàn xe bắt đầu lăn bánh. Ảnh Hải Anh

Từ các phường Hòa Hưng, Bàn Cờ, Gia Định cho đến Thạnh Mỹ Tây, An Khánh, Bình Trưng, Long Bình... dọc hai bên vỉa hè, hàng ngàn người dân đã đứng chờ từ sớm. Không tiếng còi xe vội vã, không sự chen lấn, chỉ có những ánh mắt rưng rưng, những nhành hoa trắng trên tay và những cái cúi đầu lặng lẽ.

Những cựu chiến binh đưa tiễn đồng đội. Ảnh Ngọc Anh

Những cụ già tóc bạc lặng lẽ chấm khăn tay lau khóe mắt; những em bé ngoan ngoãn được cha mẹ đặt cho cành hoa trắng để kính cẩn tiễn đưa các bác, các chú.

Đoàn xe trên xa lộ Hà Nội hướng về nghĩa trang liệt sĩ TP HCM- Ảnh Hải Anh

Khi đoàn xe cập bến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố trên đường Song Hành Xa lộ Hà Nội, lễ an táng trọng thể được cử hành trong khói hương trầm mặc. Từng nắp huyệt được hạ xuống, từng nắm đất quê hương được vun lên ôm ấp lấy các anh.

Hài cốt các Anh hùng liệt sĩ sẽ được di quách về an táng, hương khói tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh ở phường Long Bình. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN

Từ nay, các anh được quây quần bên đồng đội, dưới bóng mát của cây xanh và sự chăm sóc ngập tràn tình nghĩa của thế hệ mai sau. Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta mãi mãi ghi công các anh, những tượng đài bất tử của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.