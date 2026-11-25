Bà Kim Yo-jong của Triều Tiên và lá cờ Thụy Sĩ tung bay trên một tòa nhà ở Geneva. Ảnh: nknews.org

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ngày 25/11, ông Pak Hyon Su, Vụ trưởng Vụ châu Âu thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, đã triệu ông Astier Sylvain và trao công hàm của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, yêu cầu đóng cửa Văn phòng ngoại giao Thụy Sĩ và buộc ông Astier Sylvain rời khỏi nước này.

Động thái trên liên quan đến quyết định của Thụy Sĩ đưa Trại thiếu nhi quốc tế Songdowon của Triều Tiên vào danh sách trừng phạt. Bộ Ngoại giao Triều Tiên bày tỏ không đồng tình với quyết định này, cho rằng nó ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nước.

Trước đó, ngày 24/11, bà Kim Yo Jong, Trưởng ban Tổng vụ Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, cũng lên tiếng phản đối biện pháp trừng phạt của Thụy Sĩ và cảnh báo về khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của văn phòng ngoại giao nước này.

Thụy Sĩ áp đặt trừng phạt đối với Trại thiếu nhi quốc tế Songdowon do những quan ngại liên quan đến các hoạt động của cơ sở này. Anh và Liên minh châu Âu (EU) trước đó cũng đã đưa cơ sở trên vào danh sách trừng phạt.