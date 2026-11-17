Ông Kim Jong Un chỉ đạo công tác xây dựng khu du lịch tại thành phố Samjiyon. Ảnh: KCNA

Theo Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA), trong hai ngày 15 và 16/11, Tổng Bí thư Đảng Lao động, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đã thị sát và chỉ đạo công tác xây dựng các công trình thuộc khu du lịch thành phố Samjiyon.

Triều Tiên đang triển khai kế hoạch phát triển thành phố Samjiyon thành khu du lịch miền núi tổng hợp, có khả năng phục vụ du khách quanh năm, qua đó đưa du lịch trở thành một trong những động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.

Theo quy hoạch, các dự án tại Samjiyon bao gồm xây dựng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, mở rộng tuyến đường leo núi dành cho khách du lịch, cải tạo và mở rộng sân bay Samjiyon, xây dựng tuyến đường sắt du lịch, cũng như xây mới và mở rộng các cơ sở lưu trú, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống và vận tải.

Ngày 15/11, ông Kim Jong Un đến thị sát sân bay Samjiyon đang được cải tạo, mở rộng và khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đang được xây dựng ở khu vực phía bắc núi Phothae.

Tại sân bay Samjiyon, nhà lãnh đạo Triều Tiên kiểm tra phương án thiết kế nhà ga, quy hoạch tổng thể sân bay và hệ thống đường sắt phục vụ khu du lịch, đồng thời nghe báo cáo về tiến độ triển khai các dự án.

Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, thành phố Samjiyon cần có đầy đủ cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, bao gồm hệ thống giao thông hàng không, đường sắt, đường bộ, mạng lưới thông tin liên lạc, các cơ sở y tế, thể thao, lưu trú và dịch vụ.

Quang cảnh khu vực sân bay đang được cải tạo của Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Sau khi kiểm tra sân bay và tuyến đường sắt đang được xây dựng, ông Kim Jong Un đến khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở khu vực phía bắc núi Phothae.

Tại đây, ông Kim Jong Un kiểm tra các công trình đang được xây dựng, tình trạng các đường trượt tuyết và hoạt động của hệ thống thiết bị, đồng thời yêu cầu chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đưa những hạng mục này vào vận hành.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng chỉ ra một số bất cập trong việc bố trí không gian bên trong và quá trình thi công các công trình, đồng thời yêu cầu các đơn vị phụ trách thiết kế, xây dựng thực hiện những biện pháp khắc phục.

Ông Kim Jong Un cho rằng khai thác tài nguyên du lịch là một trong những lĩnh vực cần được chú trọng nhằm nâng cao khả năng phát triển tự chủ của các địa phương và cải thiện đời sống người dân.

Ông Kim Jong Un kiểm tra hệ thống đường bộ tại thành phố Samjiyon. Ảnh: KCNA

Đến ngày 16/11, ông Kim Jong Un tiếp tục thị sát các khu du lịch đang được xây dựng tại khu vực đỉnh Mudu và núi Paektu, thuộc quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch miền núi Samjiyon.

Sau khi kiểm tra tiến độ xây dựng khách sạn, nhà ở và các công trình công cộng tại khu vực đỉnh Mudu, nhà lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu xác định thứ tự ưu tiên đối với các hạng mục, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, vật liệu và thiết bị, đồng thời bảo đảm chất lượng công trình và bảo vệ môi trường sinh thái.

Ông Kim Jong Un kiểm tra tiến độ xây dựng khách sạn tại khu nghỉ dưỡng. Ảnh: KCNA

Cùng ngày, ông Kim Jong Un đến núi Paektu để kiểm tra công tác hiện đại hóa ga Hyangdo, trạm cáp treo và các công trình đang được xây dựng tại khu vực đỉnh núi.

Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, khu vực núi Paektu có tiềm năng phát triển du lịch nhờ hệ sinh thái rừng tự nhiên và nguồn tài nguyên du lịch đa dạng. Ông đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa kinh tế và văn hóa của việc phát triển khu du lịch miền núi tại đây.

KCNA chưa công bố tổng diện tích, vốn đầu tư, khả năng phục vụ du khách cũng như thời điểm dự kiến hoàn thành toàn bộ khu du lịch miền núi Samjiyon.

Ông Kim Jong Un thị sát khu vực trượt tuyết tại núi Paektu. Ảnh: KCNA

Quang cảnh khu nghỉ dưỡng đang được xây dựng tại thành phố Samjiyon. Ảnh: KCNA

Tùng Dương