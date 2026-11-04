Triều Tiên xác nhận thử vũ khí mới

Triều Tiên thử nghiệm đầu đạn phân tán dành cho tên lửa hành trình chiến lược. (Ảnh: KCNA/TTXVN phát)

Tân Hoa xã dẫn bản tin của KCNA cho biết, Cơ quan quản lý tên lửa Triều Tiên mô tả đây là hệ thống vũ khí chính, được thử nghiệm để đánh giá sức mạnh và đặc điểm bay của đầu đạn cho mục đích tấn công. Viện Đầu đạn thuộc Cơ quan quản lý tên lửa xác nhận, đầu đạn phân tán cỡ trung được trang bị cho tên lửa hành trình có khả năng biến khu vực mục tiêu rộng từ 5-6 ha thành tro bụi bởi sức công phá với mật độ cao nhất.

Viện Hệ thống tên lửa hành trình thuộc Cơ quan quản lý tên lửa cũng cho biết, Triều Tiên đã hoàn thiện khả năng tấn công của hệ thống vũ khí bằng cách cải thiện khả năng cơ động ở giai đoạn cuối của tên lửa hành trình, có tính đến các đặc điểm tự nhiên và địa lý của khu vực mục tiêu.

Cuộc thử nghiệm diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên thử bom chùm có thể được trang bị cho tên lửa đạn đạo chiến thuật. Nước này cũng tuyên bố sẽ đưa vào biên chế nhiều loại đầu đạn chùm khác nhau trước cuối năm nay.

Trong khi đó, Triều Tiên lên án mạnh mẽ cáo buộc của Mỹ cho rằng, Bình Nhưỡng liên quan vụ đánh cắp 6 tỷ USD từ nền tảng tiền điện tử Binance. Trước đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho rằng, một nhóm tin tặc có liên hệ với Triều Tiên mang tên TraderTraitor đứng sau vụ việc nêu trên. Trong tuyên bố được KCNA đăng tải, bà Kim Yo Jong, Trưởng ban Tổng vụ Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên gọi cáo buộc của Mỹ là “nỗ lực nhằm bôi nhọ Triều Tiên”.