Triều Tiên xác nhận thử nghiệm thành công hệ thống vũ khí mới

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết Cục tên lửa của nước này đã thử nghiệm thành công một loại vũ khí mới hôm 20/9 trước sự chứng kiến của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Tuy nhiên, KCNA không nêu rõ hệ thống vũ khí nào nhưng nhấn mạnh rằng cuộc thử nghiệm này có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển công nghệ hệ thống vũ khí.

Theo KCNA, ông Kim mô tả cuộc thử nghiệm là một minh chứng không thể chối cãi về công nghệ quốc phòng tiên tiến và một bước đổi mới rõ rệt trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang của Triều Tiên.

Theo Nhà lãnh đạo Triều Tiên, công nghệ như vậy sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố năng lực quốc phòng và sự phát triển tương lai của lực lượng vũ trang nước này.

Trước đó, ngày 20/9, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông, trong đó tên lửa thứ 2 bay hơn 600 km.

R.G