Triều Tiên xác nhận thử nghiệm hệ thống vũ khí mới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trực tiếp giám sát vụ thử nghiệm vũ khí mới ngày 21-9. Ảnh: KCNA

Trong bản tin, KCNA cho biết vụ thử hôm 20-9 không gây bất kỳ tác động bất lợi nào đối với an ninh các nước láng giềng. Đây là một phần trong các hoạt động thường xuyên của Cục Tên lửa và các viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Triều Tiên nhằm thực hiện chính sách quốc phòng của nước này.

Trước đó, 20-9, Hàn Quốc và Nhật Bản cho rằng Triều Tiên đã thử nghiệm 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trực tiếp giám sát vụ thử. Theo KCNA, ông Kim Jong Un nhận định vụ thử là minh chứng rõ rệt cho công nghệ quốc phòng hiện đại và cho thấy bước tiến trong quá trình hiện đại hóa lực lượng vũ trang Triều Tiên. Ông nhấn mạnh đây là công nghệ quốc phòng "siêu hiện đại".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cho rằng việc sở hữu công nghệ nói trên có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của đất nước và định hướng phát triển lực lượng vũ trang trong tương lai. KCNA không nêu cụ thể loại vũ khí được thử nghiệm cũng như các thông số kỹ thuật của hệ thống này.