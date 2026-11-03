Triều Tiên xác nhận thử nghiệm đầu đạn tên lửa hành trình chiến lược

Triều Tiên tiến hành thử nghiệm đầu đạn chùm có thể trang bị cho tên lửa đạn đạo chiến thuật, ngày 31/10/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Cuộc thử nghiệm diễn ra ngày 2/11 với sự giám sát của ông Kim Jong Sik, thành viên Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên.

Bản tin của KCNA nêu rõ: “Viện Đầu đạn, thuộc Cơ quan quản lý tên lửa, xác nhận đầu đạn phân tán cỡ trung được trang bị cho tên lửa hành trình có khả năng biến khu vực mục tiêu rộng từ 5-6 ha thành tro bụi nhờ sức công phá với mật độ cao nhất”.

Cuộc thử nghiệm mới nhất diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên thử bom chùm có thể được trang bị cho tên lửa đạn đạo chiến thuật, đồng thời tuyên bố sẽ đưa vào biên chế nhiều loại đầu đạn chùm khác nhau trước cuối năm nay.