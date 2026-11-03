Triều Tiên xác nhận thử nghiệm đầu đạn tên lửa hành trình

Theo Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên, ông Kim Jong Sik, thành viên Quân Ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đã giám sát các vụ thử diễn ra ngày 2/11. Thông tin có đoạn viết: “Viện Đầu đạn thuộc Cơ quan Quản lý Tên lửa xác nhận đầu đạn phân tán cỡ trung được trang bị cho tên lửa hành trình có khả năng biến khu vực mục tiêu rộng từ 5-6 ha thành tro bụi nhờ sức công phá với mật độ cao nhất”.

Trước đó, hôm 31/10, Triều Tiên đã thử nghiệm bom chùm có thể được trang bị cho tên lửa đạn đạo chiến thuật, đồng thời tuyên bố sẽ đưa vào phiên chế nhiều loại đầu đạn chùm khác nhau trước cuối năm nay.