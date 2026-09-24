Triều Tiên vừa thử nghiệm vũ khí tấn công dẫn đường chính xác tự động

Cuộc thử nghiệm được tiến hành ngày 22/9 tại một cơ quan nghiên cứu khoa học quốc phòng của Triều Tiên. (Nguồn: KCNA)

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 24/9 đưa tin, cuộc thử nghiệm được tiến hành ngày 22/9 tại một cơ quan nghiên cứu khoa học quốc phòng, nằm trong kế hoạch hiện đại hóa lực lượng pháo binh và tên lửa nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển quốc phòng 5 năm của nước này.

Loại đạn pháo phản lực dẫn đường 240 mm nâng cấp được trang bị hệ thống dẫn đường chính xác tự động, có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách tới 100 km trong chế độ bay đạn đạo và 115 km trong chế độ bay kết hợp lượn. Triều Tiên khẳng định cuộc thử nghiệm đã kiểm chứng độ chính xác và khả năng tác chiến của loại vũ khí này.

KCNA cho biết thêm, các quan chức quân sự Triều Tiên đánh giá việc phát triển loại đạn pháo phản lực có tầm bắn mở rộng sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kể về khả năng sẵn sàng hỏa lực tại khu vực biên giới phía Nam.

Hãng này dẫn lời Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên Pak Jong Chon khẳng định, cần tập trung “những lực lượng tấn công nguy hiểm và có sức hủy diệt mạnh nhất” tại biên giới phía Nam, đồng thời yêu cầu nhanh chóng nâng cấp toàn bộ các phương tiện tấn công tầm xa.

Ông cũng cho rằng việc xây dựng lực lượng pháo binh mạnh là một nội dung cơ bản trong chiến lược xây dựng quốc phòng của Triều Tiên.

Vụ thử nghiệm diễn ra chỉ hai ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng cho biết, đây là loại vũ khí mới nhằm trình diễn “công nghệ quốc phòng siêu hiện đại”.

Theo các chuyên gia, vũ khí này dường như là phiên bản nâng cấp của tên lửa đạn đạo tầm ngắn siêu vượt âm Hwasongpho-11Ma-1, có tầm bắn khoảng 450-600 km. Hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy Chủ tịch Kim Jong Un cùng con gái Kim Ju Ae theo dõi màn hình hiển thị đường bay được chú thích là “quỹ đạo bay Hwasongpho-11Ma-1”.

Nhà nghiên cứu cấp cao Hong Sung Pyo thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề quân sự Hàn Quốc nhận định, loại vũ khí này sẽ gây khó khăn lớn cho hệ thống phòng thủ nếu được triển khai tác chiến, do có khả năng cơ động trong giai đoạn cuối của hành trình.