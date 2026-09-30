Triều Tiên: Vị thế nước sở hữu vũ khí hạt nhân là 'không thể đảo ngược'

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyong. Ảnh: NHK

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyong phát biểu như trên trước Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 28-9.

Trong bài phát biểu, ông Kim Son Gyong chỉ trích Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc về hợp tác an ninh ba bên. Ông nói: “Đặc biệt, Bán đảo Triều Tiên và vùng lân cận đang đối mặt bất ổn chưa từng có và căng thẳng gia tăng ở mức khác với năm ngoái do thái độ thù địch kéo dài đối với CHDCND Triều Tiên và tình trạng đối đầu quân sự ngày càng tăng của Mỹ và các nước đồng minh”.

Thứ trưởng Ngoại giao Kim Son Gyong cho biết thêm: “Năng lực tự vệ của CHDCND Triều Tiên đang duy trì thế cân bằng khu vực, qua đó giảm nguy cơ xảy ra xung đột vũ trang”.

Ông nhấn mạnh rằng vị thế nước sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên “không bao giờ có thể đảo ngược trong bất kỳ hoàn cảnh hoặc bằng bất kỳ phương thức nào”.

Trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào năm ngoái, ông Kim Son Gyong tập trung vào việc Triều Tiên bác bỏ phi hạt nhân hóa.

Theo NHK