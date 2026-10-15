Triều Tiên và Trung Quốc khánh thành cầu mới sau 12 năm trì hoãn

Triều Tiên và Trung Quốc vừa khánh thành cầu mới có 4 làn. Ảnh: Xinhua

Truyền thông Trung Quốc và hãng tin BBC đưa tin, cầu mới bắc qua sông Yalu dài 3km, nối thành phố Đan Đông ở biên giới Trung Quốc với thành phố Sinuiju của Triều Tiên. Công trình được kỳ vọng trở thành tuyến đường bộ chính phục vụ hoạt động thương mại giữa hai nước.

Cây cầu ban đầu dự kiến khánh thành vào năm 2014 nhưng kế hoạch đã bị hoãn vô thời hạn sau khi Triều Tiên dừng xây dựng đường dẫn và các cơ sở hải quan.

Trong thông điệp video hôm 15/10, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường gọi cây cầu là “cột mốc mới tượng trưng cho tình hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên”, đồng thời cho biết hai nước đang “mở ra một chương mới” trong quan hệ song phương.

Cầu mới được xây dựng nhằm thay thế cho cây cầu Hữu nghị Trung Quốc - Triều Tiên đã tồn tại hàng chục năm. Công trình cũ được xây dựng trong giai đoạn 1937-1943, khi Nhật Bản chiếm đóng khu vực này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 14/10 cho biết, cây cầu mới là “công trình quan trọng giúp tăng cường kết nối” giữa hai nước và nhấn mạnh tuyến đường sẽ “tạo thuận lợi hơn nữa cho thương mại và giao lưu nhân dân”.

Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và Triều Tiên đạt 2,7 tỷ USD, phục hồi về mức trước đại dịch Covid-19. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu sang Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông Kang Jun-young, giáo sư nghiên cứu về Trung Quốc tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk ở Hàn Quốc nhận định, khả năng thương mại qua biên giới tăng đột biến trong thời gian ngắn là “khó xảy ra”, do các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên vẫn có hiệu lực.

Trung Quốc và Triều Tiên là đồng minh lâu năm, có hiệp ước phòng thủ chung. Đây là hiệp ước phòng thủ duy nhất mà Trung Quốc ký với một quốc gia khác. Quan hệ giữa hai nước thường được mô tả bằng câu nói “môi với răng”, vốn được cựu lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông sử dụng.