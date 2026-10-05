Triều Tiên ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào sản xuất tên lửa

Triều Tiên cho biết công nghệ AI giúp tên lửa "có khả năng thay đổi quỹ đạo bay ở tầm thấp", đồng thời khiến đối phương "không thể né tránh" cuộc tấn công.

Quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa được phóng từ khu vực gần thành phố ven biển phía đông Wonsan vào sáng sớm ngày 3/10 và bay xa hơn 700 km, tuy nhiên họ không cung cấp thêm chi tiết.

Theo bản tin tiếng Anh của KCNA, sau khi giám sát vụ phóng, ông Kim Jong Un nhấn mạnh: "Thông qua cuộc diễn tập phóng tên lửa hôm nay, tên lửa chiến lược đã thể hiện trọn vẹn năng lực chuyên môn và tư thế sẵn sàng phản công".

Triều Tiên công bố hình ảnh cho thấy tên lửa rời bệ phóng - Ảnh: KCNA

Ông chỉ đạo thêm: "Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực một cách đầy trách nhiệm và không ngừng nghỉ để khiến đối phương liên tục nhận thức được độ tin cậy cũng như sức mạnh hủy diệt từ các phương tiện tấn công chiến lược của chúng ta".

Những bức ảnh do KCNA công bố cho thấy tên lửa lao vút lên bầu trời giữa luồng lửa màu cam rực rỡ.

Một bức ảnh khác chụp cảnh ông Kim mỉm cười, đứng cạnh con gái Ju Ae và vợ là bà Ri Sol Ju.

KCNA đưa tin vụ phóng được thực hiện nhằm huấn luyện binh sĩ vận hành "hệ thống vũ khí chiến lược siêu thanh".

Sự kiện này diễn ra chỉ vài ngày sau khi quân đội Hàn Quốc yêu cầu Bình Nhưỡng xin lỗi về vụ nổ khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương tại khu phi quân sự – vụ việc mà Seoul cáo buộc do Triều Tiên gây ra. Bình Nhưỡng đã phủ nhận trách nhiệm về vụ nổ xảy ra vào tháng 9.