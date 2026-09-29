Triều Tiên tuyên bố vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là vĩnh viễn

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Son Gyong phát biểu tại Đại hội đồng LHQ ngày 28/9.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ở New York, ông Kim Son Gyong cho rằng, vị thế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã được “xác lập không thể lay chuyển và vĩnh viễn”, cả trên phương diện thực tế lẫn pháp lý.

Ông khẳng định năng lực răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng là “sức mạnh tuyệt đối và lực lượng không thể cưỡng lại” nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và hòa bình trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Tuyên bố được đưa ra một tuần sau khi Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu tái khẳng định cam kết “kiên định” đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa “hoàn toàn” Bán đảo Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng nối lại đối thoại.

Thứ trưởng Kim Son Gyong cũng chỉ trích hợp tác quân sự ba bên giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản, đồng thời khẳng định, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục kiểm soát và xử lý các mối đe dọa từ bên ngoài bằng “sức mạnh áp đảo” cũng như thực hiện trách nhiệm của một “quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm” nhằm bảo vệ chủ quyền và các quyền cơ bản của đất nước.

Quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng chỉ trích kế hoạch của Hàn Quốc phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân với sự hỗ trợ của Mỹ.

Theo ông, Washington đã chấp thuận và khuyến khích tham vọng này của Seoul, đồng thời triển khai nhiều khí tài quân sự, trong đó có tên lửa và thiết bị bay không người lái mới nhất, trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ từ bỏ các nghĩa vụ giải trừ quân bị với tư cách một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời tăng cường và hiện đại hóa lực lượng hạt nhân cũng như rút khỏi các hiệp ước kiểm soát vũ khí, đẩy trật tự hạt nhân toàn cầu vào “cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất” thông qua các hoạt động phổ biến hạt nhân.

Bình Nhưỡng cho rằng, những động thái này buộc Triều Tiên phải đóng vai trò tích cực hơn với tư cách một “quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm”.