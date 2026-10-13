Triều Tiên tuyên bố về vụ phóng tên lửa mới nhất, Tổng thống Mỹ hé lộ khả năng gặp Chủ tịch Kim Jong Un

Triều Tiên phóng thử lên lửa đạn đạo chiến thuật ngày 12/10. (Nguồn: KCNA)

Ngày 13/10, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, Cơ quan Quản lý tên lửa tiến hành vụ phóng thử tên lửa đạn đạo chiến thuật ngày 12/10 nhằm xác nhận kết quả nghiên cứu nâng cấp một thành phần cốt lõi.

Cơ quan này cho rằng, thành công trên đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất và mức độ tinh vi của các hệ thống vũ khí tiến công. Bình Nhưỡng không công bố thêm chi tiết về loại tên lửa cũng như kết quả thử nghiệm.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo từ khu vực Bình Nhưỡng về phía vùng biển phía Đông. Một trong số các tên lửa được ghi nhận bay xa hơn 900 km.

Giới chức Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích các thông số kỹ thuật của những tên lửa này. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM) cho biết, các vụ phóng liên quan đến hai tên lửa đạn đạo.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 16 của Triều Tiên trong năm nay, diễn ra 9 ngày sau vụ phóng trước đó vào ngày 3/10.

Các vụ thử mới nhất được tiến hành chỉ 4 ngày sau khi Hàn Quốc công bố thử nghiệm thành công phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) do nước này tự phát triển, với sự tham dự của Tổng thống Lee Jae Myung. Các tên lửa siêu vượt âm có thể đạt tốc độ ít nhất gấp 5 lần tốc độ âm thanh và cơ động theo quỹ đạo khó dự đoán, khiến việc theo dõi và đánh chặn trở nên phức tạp hơn.

Theo hãng thông tấn Yonhap, việc Seoul công khai vụ thử HGV được xem là động thái thể hiện năng lực răn đe đối với Bình Nhưỡng, trong bối cảnh vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ) ngày 21/9 khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông có thể gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á sắp tới, đồng thời bày tỏ rằng cuộc gặp sẽ rất thú vị và khẳng định ông có quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Trump dự kiến tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), tổ chức tại Thâm Quyến, Trung Quốc, trong hai ngày 18-19/11.

Hồi tháng 8, ông từng bày tỏ mong muốn gặp ông Kim Jong Un trong năm nay, làm dấy lên đồn đoán về khả năng khôi phục hoạt động ngoại giao trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo.

Hai nhà lãnh đạo từng gặp nhau ba lần, tại Singapore tháng 6/2018, Hà Nội tháng 2/2019 và làng đình chiến Panmunjom ở biên giới liên Triều tháng 6/2019.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott trước đó cho biết Tổng thống Trump không xem việc đàm phán với Triều Tiên là một sự “nhượng bộ” và sẵn sàng đối thoại với Bình Nhưỡng nếu điều đó phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.