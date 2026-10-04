Triều Tiên tuyên bố tích hợp AI vào tên lửa chiến lược tầm trung

Bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cho biết ông Kim trực tiếp giám sát cuộc diễn tập.

Bà tuyên bố tên lửa sử dụng quỹ đạo lướt dạng sóng, gây khó khăn cho việc theo dõi và ngăn chặn, nhưng không đưa ra bằng chứng hoặc thông số tốc độ cụ thể.

Ảnh tư liệu về một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được chiếu trên màn hình tại Ga Seoul ở Seoul ngày 3-10. Ảnh: AFP

Trước đó cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo phát hiện tên lửa đạn đạo phóng từ khu vực Wonsan về phía biển Nhật Bản, bay hơn 700 km.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ghi nhận quãng đường khoảng 680 km và cho biết tên lửa rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Trao đổi với AFP, ông Hong Sung-pyo, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Các vấn đề Quân sự Hàn Quốc, nhận định AI có thể hỗ trợ xử lý thông tin mục tiêu và hoạt động phóng tên lửa.

Tuy nhiên, ông cho rằng còn quá sớm để xác nhận tuyên bố của Triều Tiên về năng lực vũ khí.

Khả năng cơ động ở giai đoạn cuối có thể khiến tên lửa khó bị đánh chặn, nhưng không đồng nghĩa với độ chính xác tuyệt đối khi tấn công mục tiêu.

Vụ thử diễn ra khi căng thẳng liên Triều gia tăng sau vụ nổ mìn tại Khu phi quân sự (DMZ) ngày 21-9 khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Seoul và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cho rằng vụ nổ do mìn Triều Tiên cài đặt, trong khi Bình Nhưỡng phủ nhận trách nhiệm.

Ngày 1-10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung kêu gọi Triều Tiên trở lại đối thoại.

Ngày 2-10, bà Kim Yo-jong bác bỏ yêu cầu xin lỗi của Seoul về vụ nổ mìn và chỉ trích đề nghị hòa giải của phía Hàn Quốc.