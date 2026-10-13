Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo chiến thuật

Hình ảnh vụ phóng tên lửa chiến lược tầm trung của Triều Tiên, ngày 3/10. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Ngày 13/10, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) xác nhận nước này đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo chiến thuật một ngày trước đó.

Theo KCNA, vụ phóng nhằm kiểm chứng "nghiên cứu nâng cấp kỹ thuật đối với một thành phần lõi quan trọng. KCNA nhấn mạnh đây là một phần trong các hoạt động thường xuyên của Cơ quan Quản lý tên lửa và các viện nghiên cứu trực thuộc nhằm cải tiến công nghệ của các hệ thống vũ khí, cho thấy sự thay đổi quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất và độ tinh vi của tất cả các hệ thống vũ khí tấn công. Tuy nhiên, KCNA không cung cấp thông tin chi tiết về tầm bay của loại tên lửa này.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, các nhà ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành tham vấn cùng ngày nhằm chia sẻ thông tin và thảo luận các biện pháp ứng phó với vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ông Baek Yong Jin, Vụ trưởng phụ trách chính sách Bán đảo Triều Tiên, đã điện đàm với ông David Wilezol, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Bắc Á, cùng ông Takashi Ariyoshi, quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết cơ quan đối ngoại của ba nước hiện duy trì một cơ chế phối hợp thường trực nhằm nhanh chóng chia sẻ thông tin và các đánh giá liên quan mỗi khi Triều Tiên tiến hành các vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Cơ chế này phản ánh sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Seoul, Washington và Tokyo trong việc theo dõi và ứng phó với các diễn biến an ninh trên bán đảo Triều Tiên.

Động thái phối hợp ba bên diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục có những diễn biến đáng chú ý.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), ngày 12/10, Triều Tiên đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Vụ phóng ngày 12/10 của Triều Tiên diễn ra chỉ ít ngày sau khi Hàn Quốc công bố lần đầu tiên thử nghiệm thành công phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) do nước này tự phát triển vào ngày 8/10.

Theo đánh giá của JCS, các vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên dường như nhằm phát đi thông điệp để đáp trả thành công trong cuộc thử nghiệm tên lửa siêu vượt âm của Hàn Quốc, đồng thời thể hiện những bước tiến trong quá trình phát triển năng lực tên lửa theo kế hoạch phát triển quốc phòng 5 năm của Bình Nhưỡng./.