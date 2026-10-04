Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa siêu vượt âm

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát việc diễn tập bắn vũ khí chiến lược, trong đó có tên lửa chiến lược tầm trung về vùng biển phía Đông nước này, sáng 3/10/2026. Ảnh: KCNA/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trực tiếp giám sát cuộc thử nghiệm phóng tên lửa diễn ra rạng sáng 3/10. Cuộc thử nghiệm nhằm huấn luyện binh sĩ vận hành hệ thống vũ khí chiến lược siêu vượt âm. Bình Nhưỡng cho biết tên lửa đã đánh trúng mục tiêu trên biển ở khoảng cách 1.000 km.

KCNA dẫn phát biểu của ông Kim Jong Un nhấn mạnh việc tiếp tục nâng cao độ tin cậy và hiệu quả tác chiến của hệ thống vũ khí chiến lược có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố năng lực răn đe hạt nhân của nước này.

Trong một tuyên bố riêng, bà Kim Yo Jong - Phó Trưởng ban Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và là em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cho biết tên lửa nước này có khả năng thay đổi quỹ đạo ở độ cao thấp và được tích hợp AI, gây khó khăn cho hệ thống phát hiện và đánh chặn của đối phương.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc thông báo phát hiện Triều Tiên phóng một tên lửa đạn đạo từ khu vực Wonsan, tỉnh Kangwon, vào khoảng 6h30 ngày 3/10 (giờ địa phương).

Tên lửa đã bay hơn 700 km về vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 16 của Bình Nhưỡng trong năm nay. Các cơ quan chức năng Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp phân tích các thông số kỹ thuật của tên lửa.

Vụ thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên Triều gia tăng sau sự cố nổ mìn tại khu vực biên giới phi quân sự (DMZ) ngày 21/9 khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương, trong khi các nỗ lực khôi phục đối thoại giữa hai miền chưa đạt tiến triển.