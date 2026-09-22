Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công hệ thống vũ khí mới

Theo hãng tin Yonhap, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/9 đã thông báo về việc Bình Nhưỡng thử nghiệm thành công một hệ thống vũ khí mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

"Cuộc thử nghiệm vũ khí mới là minh chứng cho công nghệ quốc phòng tiên tiến, đồng thời là bước đổi mới rõ rệt trong quá trình hiện đại hóa các lực lượng vũ trang. Các công nghệ mới có ý nghĩa quan trọng đối với mức độ sẵn sàng chiến đấu của đất nước. Đối thủ sẽ hiểu rõ ý nghĩa của bước tiến này mà không cần giải thích gì thêm", KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un và con gái giám sát quá trình thử nghiệm vũ khí của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Ông Kim và con gái giám sát quá trình thử nghiệm vũ khí của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Bản tin của KCNA không tiết lộ cụ thể về loại vũ khí mới được thử nghiệm, nhưng thông báo này được đưa ra sau khi Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận Bình Nhưỡng đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển vào ngày 20/9. Tới ngày ngày 21/9, giới chức ngoại giao Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành tham vấn qua điện thoại để chia sẻ thông tin và thảo luận biện pháp ứng phó sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Động thái ngày 20/9 đánh dấu cuộc thử tên lửa đạn đạo lần thứ 14 của Bình Nhưỡng trong năm nay.

Báo cáo của JCS cho biết tên lửa đầu tiên của Bình Nhưỡng đã bay được 450km trước khi rơi xuống biển, trong khi tên lửa còn lại bay được khoảng 600km. Giới quan sát nhận định một trong hai tên lửa có thể thuộc dòng Hwasong-11.