Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược phóng từ tàu ngầm

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un giám sát vụ phóng tên lửa chiến lược tầm trung, ngày 3/10/2026. (Ảnh: KCNA/TTXVN phát)

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn thông tin từ KCNA cho biết, ông Kim Jong Sik, Phó Trưởng ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên và ông Jang Chang Ha, Giám đốc Cục Tên lửa, cùng các kỹ sư thuộc hệ thống vũ khí dưới nước của Hải quân Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã trực tiếp giám sát vụ thử nghiệm.

KCNA cho biết, vụ phóng nhằm kiểm chứng khả năng sẵn sàng hoạt động thường xuyên của các hệ thống chiến đấu dưới nước, đồng thời nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Hải quân.

Hãng thông tấn này khẳng định cuộc thử nghiệm góp phần chứng minh độ tin cậy của hệ thống vũ khí và năng lực răn đe quân sự của Triều Tiên, đồng thời nhấn mạnh vụ phóng không gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh các nước láng giềng.

Trong khi đó, giới chức quân sự Hàn Quốc chưa công bố thông tin liên quan vụ phóng tên lửa này.