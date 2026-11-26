Tuyên bố trên được ông Kim Jong Un đưa ra trong chuyến thị sát các cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân và viện nghiên cứu vũ khí hạt nhân hôm 25/11. Tại đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên kiểm tra một nhà máy sản xuất vật liệu quan trọng mới được xây dựng và tiến độ một cơ sở khác đang được mở rộng. Tuy nhiên, KCNA không công bố tên gọi cũng như địa điểm của các cơ sở được kiểm tra.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh năng lực hạt nhân của nước này hiện đã trở thành hiện thực và năng lực sản xuất vật liệu hạt nhân đang được mở rộng một cách có hệ thống. Ông đánh giá những thành tựu gần đây trong lĩnh vực sản xuất vũ khí hạt nhân là kết quả quan trọng trong việc thực hiện chính sách phát triển lực lượng hạt nhân của Triều Tiên. Ông Kim Jong Un cho rằng Bình Nhưỡng cần tập trung sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật trên nhiều lĩnh vực, phục vụ các nhiệm vụ khác nhau.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên từng nhiều lần nhấn mạnh năng lực hạt nhân của nước này đã trở thành hiện thực và quy chế quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, được ghi trong Hiến pháp năm 2023, là không thể thay đổi. Ông cảnh báo mọi hành động phủ nhận hoặc xâm phạm quy chế này sẽ bị coi là lời tuyên chiến và những bên liên quan sẽ bị xem là đối thủ của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông khẳng định Triều Tiên sẽ hành động như một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm, không lạm dụng quyền hạn và duy trì lực lượng hạt nhân với nhiệm vụ răn đe chiến tranh.

Triều Tiên đã tiến hành tổng cộng 6 vụ thử hạt nhân kể từ năm 2006, trong đó vụ thử gần nhất và có sức công phá lớn nhất được thực hiện vào năm 2017. Theo ước tính của phía Hàn Quốc, Triều Tiên được cho là đang sở hữu khoảng 80-120 đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, con số này chưa được xác nhận chính thức.