Triều Tiên tuyên bố đối phương mất dấu tên lửa khi quỹ đạo thay đổi

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh tư liệu: KCNA/TTXVN

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim Yo-jong cho biết: “Mỗi khi chúng tôi áp dụng phương thức quỹ đạo bay dạng sóng cho tên lửa, đối phương đều không thể theo dõi được mục tiêu ngay từ những điểm vọt lên đầu tiên”.

Bà Kim Yo-jong lưu ý theo ước tính của Hàn Quốc, tên lửa đã bay hơn 700 km, trong khi Bộ Quốc phòng Nhật Bản ước tính tầm bay là 680 km.

“Đó là những con số thú vị”, bà Kim Yo-jong nói thêm.

Theo bà, Triều Tiên đã ghi nhận những trường hợp tương tự 4 lần và coi đây là minh chứng cho đặc điểm quỹ đạo của tên lửa nước này cũng như những hạn chế trong năng lực phát hiện của đối phương.

Bà Kim Yo-jong cho rằng đối phương thường giải thích việc không theo dõi được tên lửa là do những hạn chế về khả năng phát hiện liên quan đến độ cong bề mặt Trái Đất. Tuy nhiên, theo bà, điều này lại cho thấy năng lực của tên lửa Triều Tiên và là “chỉ số đánh giá” mang tính khoa học để khẳng định sức mạnh cũng như độ tin cậy của hệ thống vũ khí nước này.

Bà cũng đề cập các yếu tố như tốc độ tên lửa, khả năng thay đổi quỹ đạo ở tầm thấp và việc Triều Tiên từng công bố sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

“Nói cách khác, điều này có nghĩa là không thể né tránh cuộc tấn công này”, bà Kim Yo-jong nói.

Theo KCNA, Triều Tiên đã tiến hành cuộc diễn tập bắn vũ khí chiến lược ra vùng biển phía Đông vào rạng sáng 3/10, trong đó sử dụng tên lửa chiến lược tầm trung. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát cuộc diễn tập.

Trước đó cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết Triều Tiên đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông từ khu vực Wonsan, trên bờ biển phía Đông nước này. Theo JCS, tên lửa đã bay hơn 700 km. Một nguồn tin Chính phủ Nhật Bản tại Tokyo cho biết tên lửa được cho là đã rơi xuống khu vực bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Theo hãng tin Yonhap, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết các quan chức ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành điện đàm để thảo luận các biện pháp ứng phó chung sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Tham gia cuộc điện đàm có Vụ trưởng Vụ Chính sách Bán đảo Triều Tiên Baek Yong Jin, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Bắc Á David Wilezol và quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nhật Bản Takashi Ariyoshi.

Cùng ngày, Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Văn phòng An ninh Quốc gia (NSO) đã tổ chức cuộc họp khẩn để thảo luận về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. NSO cho rằng vụ phóng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng lập tức chấm dứt các hành động tương tự.