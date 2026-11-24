Triều Tiên tuyên bố chính sách quân sự mang tính phòng thủ
Yonhap ngày 23-11 đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố Bình Nhưỡng không tìm cách thống trị hay mở rộng ảnh hưởng trong khu vực, khẳng định việc tăng cường sức mạnh quân sự là quyền chủ quyền của nước này.
Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Kim Jong Un đưa ra khi nhận quốc thư của đại sứ các nước mới được bổ nhiệm tại Triều Tiên. "Tình hình an ninh tại Triều Tiên và môi trường chính trị-quân sự ở Đông Á đòi hỏi chúng tôi phải tự trang bị sức mạnh và năng lực để có thể bảo đảm đầy đủ an ninh và niềm tin vào hòa bình. Triều Tiên không có tham vọng vượt ra ngoài biên giới, chính sách quân sự và đối ngoại của chúng tôi là mang tính phòng thủ. Triều Tiên sẵn sàng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với tất cả các quốc gia khác tôn trọng chủ quyền của đất nước chúng tôi cũng như thân thiện với chúng tôi", Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong Un.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/tin-tuc/trieu-tien-tuyen-bo-chinh-sach-quan-su-mang-tinh-phong-thu-1065909