Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tham dự sự kiện tiếp nhận ủy nhiệm thư từ các đại sứ mới được bổ nhiệm của nhiều quốc gia tại Bình Nhưỡng ngày 23-11-2026. ẢNH: Reuters

Tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Kim Jong Un đưa ra khi nhận quốc thư của đại sứ các nước mới được bổ nhiệm tại Triều Tiên. "Tình hình an ninh tại Triều Tiên và môi trường chính trị-quân sự ở Đông Á đòi hỏi chúng tôi phải tự trang bị sức mạnh và năng lực để có thể bảo đảm đầy đủ an ninh và niềm tin vào hòa bình. Triều Tiên không có tham vọng vượt ra ngoài biên giới, chính sách quân sự và đối ngoại của chúng tôi là mang tính phòng thủ. Triều Tiên sẵn sàng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với tất cả các quốc gia khác tôn trọng chủ quyền của đất nước chúng tôi cũng như thân thiện với chúng tôi", Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong Un.