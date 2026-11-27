Trong một tuyên bố được hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) đăng tải hôm nay 25/11, Bộ Ngoại giao Triều Tiên thông báo nước này đã trục xuất người đứng đầu văn phòng ngoại giao Thụy Sĩ tại Bình Nhưỡng, yêu cầu nhà ngoại giao này phải rời đi trong vòng 48 giờ.

Vụ trục xuất diễn ra chưa đầy một tháng sau khi Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis chính thức tuyên bố mở lại văn phòng ngoại giao tại Bình Nhưỡng.

Phái đoàn Thụy Sĩ hội đàm cùng phía Triều Tiên ngày 30/10. Ảnh: @Ignazio Cassis/X

Theo KCNA, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã triệu tập người đứng đầu văn phòng ngoại giao Thụy Sĩ, ông Sylvain Astier, và trao cho nhà ngoại giao này một văn bản yêu cầu đóng cửa văn phòng.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên xác nhận quyết định trên được đưa ra nhằm đáp trả việc Thụy Sĩ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Trại Thiếu nhi Quốc tế Songdowon của Triều Tiên, đồng thời gọi đây là một hành động thù địch công khai.

Tuyên bố nhấn mạnh Triều Tiên “không bao giờ chấp nhận bất kỳ hành động nào xâm phạm quyền chủ quyền của Triều Tiên cũng như lợi ích của công dân Triều Tiên".

Ngày 24/11, Triều Tiên đã lên án Thụy Sĩ vì đưa Trại Thiếu nhi Quốc tế Songdowon vào danh sách trừng phạt, đồng thời tuyên bố sẽ cân nhắc đóng cửa cơ quan đại diện ngoại giao Thụy Sĩ tại Bình Nhưỡng.

Bà Kim Yo-jong, quan chức cấp cao Triều Tiên và là em gái của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, cho rằng các biện pháp trừng phạt của Thụy Sĩ đã "xâm phạm chủ quyền" của Triều Tiên, vì phủ nhận nghĩa vụ của nước này trong việc tạo điều kiện cho trẻ em tiếp cận các hoạt động văn hóa và giải trí.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định chính sách trừng phạt của nước này hoàn toàn độc lập với việc mở lại cơ quan ngoại giao tại Bình Nhưỡng - một động thái được thực hiện “phù hợp với chính sách đối ngoại mang tính phổ quát” của Thụy Sĩ; đồng thời nêu rõ mục tiêu là duy trì các kênh đối thoại, kể cả với những quốc gia có bất đồng về một số vấn đề nhất định.