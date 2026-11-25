Ngoại trưởng Triều Tiên Choe Son-hui hội đàm với Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis tại Bình Nhưỡng, ngày 30/10. (Ảnh: Yonhap)

Trong tuyên bố được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đăng tải, Bộ Ngoại giao nước này cho biết, động thái trên nhằm đáp trả việc Thụy Sĩ áp đặt lệnh trừng phạt với Trại Thiếu nhi quốc tế Songdowon của Triều Tiên. Bình Nhưỡng gọi đây là “hành động thù địch công khai” nhằm vào họ.

Theo KCNA, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã triệu tập ông Sylvain Astier - người đứng đầu Văn phòng đại diện ngoại giao Thụy Sĩ, và trao cho ông văn bản yêu cầu đóng cửa văn phòng.

“Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên tuyên bố người đứng đầu Văn phòng đại diện ngoại giao Thụy Sĩ tại CHDCND Triều Tiên là người không được chào đón và yêu cầu ông rời khỏi đất nước trong vòng 48 giờ”, bản tin cho biết.

Tuyên bố cũng nêu rõ: “Chúng tôi không bao giờ chấp nhận bất kỳ hành động nào xâm phạm quyền chủ quyền của CHDCND Triều Tiên và lợi ích của công dân chúng tôi”.

Ngày 25/11, Triều Tiên chỉ trích Thụy Sĩ vì đưa Trại Thiếu nhi quốc tế Songdowon vào danh sách trừng phạt, liên quan đến cáo buộc cơ sở này liên quan đến việc đưa trẻ em từ các khu vực Ukraine mà Nga đang kiểm soát đi nơi khác. Bình Nhưỡng đồng thời tuyên bố sẽ cân nhắc đóng cửa Văn phòng đại diện ngoại giao Thụy Sĩ tại Bình Nhưỡng.

Bà Kim Yo Jong - em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, cho rằng các biện pháp trừng phạt đã xâm phạm chủ quyền của Triều Tiên, phủ nhận nỗ lực của nước này trong việc tạo điều kiện cho trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa và vui chơi giải trí.

Cũng trong ngày 25/11, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ khẳng định, chính sách trừng phạt của nước này hoàn toàn độc lập với quyết định mở lại Văn phòng đại diện ngoại giao tại Bình Nhưỡng. Thụy Sĩ khẳng định việc mở lại văn phòng được thực hiện “phù hợp với chính sách đối ngoại mang tính toàn diện và phổ quát của chúng tôi”.

Trong phản hồi Reuters qua email, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết: “Mục đích của việc này là duy trì các kênh đối thoại, kể cả với những quốc gia mà chúng tôi có bất đồng về một số vấn đề nhất định”.