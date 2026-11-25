Trong tuyên bố được Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, động thái này là để đáp trả quyết định của Thụy Sĩ về việc áp đặt lệnh trừng phạt đối với Trại Thanh niên quốc tế Songdowon, gọi đó là hành động thù địch công khai chống lại Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên nêu rõ: “Bộ Ngoại giao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên tuyên bố Trưởng văn phòng đại diện ngoại giao Thụy Sĩ tại Triều Tiên là nhân vật không được hoan nghênh và yêu cầu người này rời khỏi đất nước trong vòng 48 giờ”.

Quốc kỳ Triều Tiên tại làng Gijungdong ở Triều Tiên ngày 19-7-2022. Ảnh: Reuters

Trước đó, ngày 24-11, Triều Tiên đã ra tuyên bố phản đối Thụy Sĩ đưa Trại Thanh niên quốc tế Songdowon vào danh sách trừng phạt liên quan đến Nga, đồng thời cho biết sẽ xem xét đóng cửa Văn phòng đại diện ngoại giao tại Bình Nhưỡng.

Phản ứng trước động thái trên của Bình Nhưỡng, Bộ Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ tuyên bố chính sách trừng phạt của nước này độc lập với việc mở Văn phòng đại diện ngoại giao, vốn được thực hiện "phù hợp với chính sách đối ngoại toàn cầu của Thụy Sĩ".