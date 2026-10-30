Triều Tiên trình làng UAV cánh bay mới tại triển lãm công nghệ hàng không

Ngày 30/10, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin triển lãm “Phát triển công nghệ hàng không không người lái 2026” được tổ chức một ngày trước đó, trưng bày nhiều hệ thống UAV chiến lược, chiến dịch và chiến thuật cùng các loại UAV tấn công tự sát.

Ông Kim Jong-un tham quan triển lãm "Phát triển công nghệ hàng không không người lái 2026". Ảnh: KCNA

Theo Military Watch Magazine, điểm đáng chú ý tại triển lãm là một mẫu UAV chiến đấu chưa từng xuất hiện trước đây, có thiết kế cánh bay và được tạp chí này nhận định hướng tới khả năng tàng hình.

Mẫu mới được giới thiệu cùng UAV Saetbyol-9, có hình dáng tương đồng với MQ-9 Reaper của Mỹ, và UAV trinh sát cỡ lớn Saetbyol-4.

Trang NK News cũng ghi nhận sự xuất hiện của mẫu UAV cánh bay mới qua hình ảnh do báo Rodong Sinmun công bố. Tuy nhiên, những thông tin hiện có chưa cho biết tên gọi, tầm bay, tải trọng vũ khí hay tình trạng biên chế của phương tiện này. Khả năng tàng hình và hiệu quả tác chiến thực tế vẫn cần thêm dữ liệu để đánh giá.

Military Watch Magazine nhận định việc phát triển UAV tàng hình có thể giúp Bình Nhưỡng cải thiện năng lực tác chiến trên không, trong bối cảnh phần lớn phi đội máy bay chiến đấu của nước này đã cũ.

Sự xuất hiện của mẫu cánh bay, bên cạnh các dòng UAV trinh sát và tấn công đã được giới thiệu, cho thấy Triều Tiên tiếp tục mở rộng danh mục phương tiện không người lái.

Triển lãm còn có nhiều UAV điều khiển qua góc nhìn thứ nhất (FPV). Theo Chosun Ilbo, chuyên gia Shin Jong-woo thuộc Diễn đàn Quốc phòng và An ninh Hàn Quốc cho biết sự kiện giới thiệu hơn 30 loại UAV, trong đó có các mẫu FPV tấn công tự sát và phương tiện được nhận định có thiết kế tàng hình.

Ông Kim Jong-un tham quan triển lãm "Phát triển công nghệ hàng không không người lái 2026". Ảnh: KCNA

Phát biểu tại sự kiện, ông Kim Jong-un yêu cầu giành “ưu thế tuyệt đối” trong công nghệ UAV, coi đây là lựa chọn cần thiết trước sự thay đổi của chiến tranh hiện đại.

Theo KCNA, được SBS dẫn lại, ông nhấn mạnh phát triển công nghệ cốt lõi, tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào vũ khí không người lái và nâng cao năng lực vận hành là những nhiệm vụ ưu tiên trong hiện đại hóa quân đội.

Cuộc trình diễn hỏa lực có UAV tấn công tự sát, tên lửa hành trình, UAV đa nhiệm và pháo phản lực 600 mm. KCNA tuyên bố các UAV tấn công, tên lửa không đối đất phóng từ UAV đa nhiệm và tên lửa hành trình đánh trúng mục tiêu trên đảo với tỷ lệ 100%.

Pháo phản lực 600 mm được truyền thông Triều Tiên gọi là “Sniper”. Theo KCNA, đây là lần đầu hoạt động bắn đạn thật của hệ thống này được công khai trực tiếp trước người dân. Yonhap cho biết hình ảnh được công bố cho thấy hơn 10 bệ phóng khai hỏa đồng loạt.

Ông Kim Jong-un tham quan triển lãm "Phát triển công nghệ hàng không không người lái 2026". Ảnh: KCNA

Cùng ngày 29/10, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc thông báo phát hiện khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng từ khu vực Wonsan, bay khoảng 250 km.

Một quan chức quân sự Hàn Quốc nhận định các vụ phóng có thể liên quan đến hệ thống pháo phản lực siêu lớn KN-25.

Theo Reuters, ông Kim đã nhiều lần thúc đẩy phát triển UAV và AI trong quân sự. Truyền thông Triều Tiên từng đưa tin ông yêu cầu sản xuất hàng loạt UAV tấn công tự sát vào tháng 11/2024, giám sát thử nghiệm các phiên bản ứng dụng AI vào tháng 3/2025 và tiếp tục xác định AI là ưu tiên trong hiện đại hóa vũ khí vào tháng 9/2025.