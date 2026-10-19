Triều Tiên trình làng ngư lôi Zam-2.0 siêu tốc: Sát thủ đáy biển 'săn' mục tiêu nhờ AI

Ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên tiếp tục tạo nên dư luận lớn khi Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) chính thức xác nhận việc thử nghiệm thành công tổ hợp ngư lôi siêu tốc thế hệ mới mang định danh Zam-2.0.

Không chỉ là vũ khí thông thường dưới nước, ngư lôi Zam-2.0 đánh dấu bước nhảy vọt công nghệ khi tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trực tiếp vào hệ thống nhận diện và dẫn đường pha cuối.

Sự kết hợp giữa động cơ đẩy tên lửa nhiên liệu rắn siêu tốc và thuật toán xử lý dữ liệu thông minh đã biến dòng ngư lôi này thành một 'sát thủ' dưới lòng biển, có thể săn mục tiêu là các hạm đội tàu chiến nổi và lực lượng hải quân hiện đại.

Được phát triển qua hơn 180 đợt thử nghiệm nghiêm ngặt trong suốt 5 năm, ngư lôi Zam-2.0 phản ánh quyết tâm của Bình Nhưỡng trong việc hiện đại hóa lực lượng tác chiến bất đối xứng dưới biển.

Hình ảnh thiết bị lặn không người lái Haeil-2 trong đợt thử nghiệm vào tháng 4/2023. Ảnh: KCTV (8/4/2023)/nknews.org

Động cơ đẩy tên lửa dưới nước và hiện tượng siêu khí hóa

Về nguyên lý động lực học, điểm cốt lõi giúp ngư lôi Zam-2.0 đạt được vận tốc siêu cao dưới nước nằm ở hệ thống động cơ đẩy tên lửa (rocket propulsion) nâng cấp.

Khác với các dòng ngư lôi truyền thống sử dụng chân vịt bị giới hạn tốc độ do lực cản của nước và hiện tượng xâm thực (cavitation) gây tổn hao năng lượng, ngư lôi Zam-2.0 ứng dụng cơ chế phun khí tạo bọt bao bọc quanh thân đạn (nguyên lý siêu khí hóa - supercavitation).

Lớp đệm khí này triệt tiêu tối đa lực cản ma sát của môi trường nước, cho phép quả đạn lao đi với tốc độ xé gió dưới lòng biển.

Tuyên bố từ Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên khẳng định cuộc thử nghiệm thực địa đã chứng minh hiệu suất vượt trội của cụm động cơ đẩy tên lửa mới, tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu và duy trì động năng ổn định ở độ sâu tác chiến.

Điều này giúp ngư lôi Zam-2.0 tiệm cận mục tiêu trong thời gian cực ngắn, rút ngắn tối đa thời gian phản ứng của các hệ thống phòng thủ ngư lôi trên tàu chiến đối phương.

Trí tuệ nhân tạo AI và đầu dò tự động nhận diện mục tiêu

Cải tiến mang tính đột phá nhất trên ngư lôi Zam-2.0 chính là việc tích hợp thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) vào đầu dò quang - thủy âm và hệ thống quản lý lệnh hành trình.

Trong môi trường tác chiến dưới nước cực kỳ phức tạp với tiếng ồn đại dương, dòng chảy tạp tán và các biện pháp mồi bẫy âm thanh do đối phương phóng ra, AI trên ngư lôi Zam-2.0 đóng vai trò là bộ não phân tích tín hiệu thời gian thực.

Thuật toán này so sánh chữ ký âm thanh nhận được với cơ sở dữ liệu để phân biệt chính xác giữa tàu chiến thật, mồi bẫy nhiệt/âm thanh và địa hình đáy biển.

Nhờ có AI điều phối, ngư lôi Zam-2.0 có khả năng tự động điều chỉnh đường đi linh hoạt ở pha cuối mà không cần phụ thuộc vào cáp dẫn đường truyền thống.

Vũ khí có thể chủ động tính toán góc đánh hiểm hóc nhất, chọn tấn công vào phần sườn hoặc ngay bên dưới lườn tàu chiến để tối đa hóa hiệu ứng sóng xung kích từ vụ nổ, bẻ gãy kết cấu thân tàu chỉ bằng một phát bắn duy nhất.

Răn đe bất đối xứng và chiến lược hải quân mới

Sự xuất hiện của ngư lôi Zam-2.0 diễn ra ngay sau khi Triều Tiên tiến hành phóng thử thành công các dòng tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm và đưa vào biên chế các tàu khu trục cỡ lớn 5.000 tấn.

Việc kết hợp giữa tàu ngầm mang tên lửa và ngư lôi siêu tốc tích hợp AI tạo nên một mô hình tác chiến mạng nhện dưới nước vô cùng nguy hiểm.

Dù giới quan sát quốc tế vẫn hoài nghi về mức độ tinh vi thực tế của thuật toán AI do Bình Nhưỡng tự phát triển, không ai có thể phủ nhận rằng ngư lôi Zam-2.0 đại diện cho một bước tiến dài trong năng lực răn đe bờ biển.

Với tốc độ cao, khả năng kháng mồi bẫy thông minh và chi phí sản xuất tối ưu, tổ hợp ngư lôi này chính là quân bài chiến lược giúp Triều Tiên vô hiệu hóa ưu thế về quy mô hạm đội của các đối thủ trên vùng biển Đông Bắc Á.

(Theo KCNA, en.yna.co.kr, channelnewsasia.com, independent.co.uk, nknews.org, asia.nikkei.com)