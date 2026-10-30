Triều Tiên trình diễn tên lửa, bệ phóng rocket và UAV mới

Triều Tiên tiến hành diễn tập hỏa lực. Ảnh tư liệu - minh họa: KCNA/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn thông tin từ KCNA cho biết sự kiện diễn ra ngày 29/10, trưng bày nhiều loại UAV đa năng chiến lược và chiến thuật, UAV tấn công cảm tử cùng các hệ thống chiến đấu khác. Trong cuộc trình diễn, các UAV tấn công cảm tử và UAV đa năng đã phóng tên lửa không đối đất, kết hợp với tên lửa hành trình, nhằm vào các mục tiêu trên đảo. KCNA tuyên bố toàn bộ vũ khí đều đánh trúng mục tiêu với độ chính xác 100%. Đáng chú ý, hệ thống phóng rocket đa nòng 600 mm mang tên "Sniper" lần đầu tiên được công khai trình diễn trong một cuộc tập trận bắn đạn thật.

Một quan chức quân sự Hàn Quốc nhận định các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên cùng ngày có khả năng liên quan đến hệ thống phóng rocket đa nòng siêu lớn KN-25, loại vũ khí mà Bình Nhưỡng tuyên bố có thể trang bị đầu đạn hạt nhân chiến thuật Hwasan-31.

Phát biểu tại sự kiện, nhà lãnh đạo Kim Jong Un nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của công nghệ UAV trong chiến tranh hiện đại, đồng thời yêu cầu nhanh chóng mở rộng năng lực phát triển và sản xuất loại phương tiện này. Ông cũng kêu gọi giới khoa học đạt được những đột phá trong lĩnh vực UAV và trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ quốc phòng, qua đó tiếp tục nâng cao năng lực quân sự và công nghiệp quốc phòng của đất nước.

Hoạt động trình diễn vũ khí nói trên diễn ra cùng ngày Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) phát hiện Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan ra vùng biển phía đông Bán đảo Triều Tiên. Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 17 của Triều Tiên trong năm nay, sau vụ phóng gần nhất ngày 12/10.

Theo giới quan sát quân sự Hàn Quốc, việc Triều Tiên đồng thời giới thiệu các loại UAV tấn công, tên lửa hành trình và hệ thống rocket đa nòng cho thấy Bình Nhưỡng đang chú trọng đa dạng hóa phương tiện tác chiến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ không người lái và AI trong xây dựng năng lực quân sự.